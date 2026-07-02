Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală

„După 7 ore de strâns apa în casă, am dormit și noi vreo două ore și uite-o, e la loc. Nu ai cui să ceri ajutorul. Ne bazăm pe aspirator, pe prosoape, ligheane și cărate afară. Nu îl întrebați pe Temi dacă îl doare spatele sau nu… că îl doare”, a transmis Monica Davidescu pe contul de socializare.

De asemenea, Alina Pușcaș a împărtășit cu fanii experiența prin care a trecut ieri, când s-a trezit cu subsolul casei inundat. Vedeta a declarat că la subsol se află birourile și alte camere, motiv pentru care situația a fost mai neplăcută decât pare.

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„Să știți că și pe noi ne-a afectat furtuna de acum două zile, doar că nu am vrut să mai postez și eu despre chestia asta, pentru că mi se părea că internetul oricum era plin. Nu am vrut să mai creez și eu panică în plus.

În noaptea respectivă a fost un mega haos la noi, pentru că s-a inundat tot demisolul. Este unul locuibil, acolo avem birou, cameră de dormit, dormitor, baie. S-a întâmplat pentru prima dată, nu am crezut niciodată că o să trăiesc o astfel de furtună. (…)”, a declarat Alina Pușcaș, pe Instagram.

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„Am cărat eu, cu mânuța mea, 73 de găleți de apă, până au venit cei de la Apa Nova să ne ajute să scoatem. Au reușit să scoată cu o pompă apa din fața ușilor, unde se adunase totul, cam în aproape două ore, dacă nu mai mult.

Altfel, vă dați seama că probabil toată apa aceea urma să intre cu totul în casă și probabil că se ridicau undeva la 300, 400 de găleți. A fost greu, dar cumva mă bucur că nu a fost la fel de grav ca și în alte case, unde am văzut că apa a intrat cu tot cu pământ”, a declarat Alina Pușcaș.

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