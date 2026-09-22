Reabilitări orale complexe cu Neodent NeoArch: abordarea DENT ESTET pentru pacienții cu dinți compromiși

În cadrul DENT ESTET, reabilitarea pacienților care au pierdut mai mulți dinți sau care se confruntă cu o dantură sever compromisă presupune mai mult decât inserarea unor implanturi dentare. În astfel de cazuri, echipa medicală analizează starea de sănătate, funcția masticatorie, volumul osos disponibil, poziția viitoarei lucrări protetice și rezultatul estetic urmărit.

Una dintre soluțiile utilizate în reabilitările orale complexe este conceptul Neodent NeoArch, dedicat tratamentelor full-arch, în care implanturile sunt poziționate strategic pentru a susține o lucrare protetică fixă la nivelul întregii arcade.

Obiectivul reabilitărilor complexe cu sistemul Neodent Neoarch nu este doar înlocuirea dinților lipsă, ci reconstruirea funcționalității danturii și a zâmbetului printr-un plan de tratament adaptat particularităților fiecărui caz.

Ce presupune o reabilitare orală de tipul Dinți ficși (full-arch)?

Conceptul full-arch se adresează persoanelor care au pierdut toți sau majoritatea dinților de pe arcadă ori au dinți sever afectați, care nu mai pot fi păstrați.

Planificarea ia în considerare:

volumul și calitatea osului disponibil;

poziția optimă a implanturilor;

ocluzia (mușcătura);

viitoarea lucrare protetică;

aspectul final al zâmbetului.

Această perspectivă permite echipei medicale să construiască tratamentul pornind de la rezultatul final urmărit, și nu doar de la etapa chirurgicală.

Ce rol are Neodent NeoArch?

NeoArch este un concept dedicat reabilitărilor complete cu implanturi, în care 4 sau 6 implanturi sunt utilizate pentru susținerea unei lucrări fixe la nivelul arcadei.

În anumite cazuri, protocolul poate fi asociat cu implantul dentar cu încărcare imediată. Dacă sunt îndeplinite condițiile clinice necesare, pacientul poate primi într-un interval scurt, de până la 72 de ore, o lucrare protetică fixă provizorie, fără a aștepta finalizarea întregii perioade de osteointegrare pentru a avea o soluție fixă.

Implantul dentar cu încărcarea imediată nu este însă potrivit automat pentru orice pacient. Stabilitatea implanturilor, structura osoasă și situația clinică individuală sunt factori care trebuie analizați înainte ca medicul să recomande acest protocol.

Pentru pacient, beneficiul constă tocmai în posibilitatea ca echipa medicală să evalueze mai multe opțiuni și să aleagă soluția potrivită situației sale, nu în aplicarea unei tehnici identice pentru toate cazurile.

De ce este planificarea atât de importantă?

Într-o reabilitare orală complexă, etapa chirurgicală și etapa protetică sunt strâns legate.

Poziția implanturilor trebuie stabilită în raport cu viitoarea lucrare, cu mușcătura și cu anatomia pacientului. Investigațiile imagistice și tehnologiile digitale oferă informații suplimentare pentru planificarea acestor etape.

În cadrul DENT ESTET, abordarea cazurilor complexe presupune integrarea chirurgiei, implantologiei și proteticii într-un plan comun. Astfel, deciziile luate în timpul intervenției sunt raportate constant la rezultatul funcțional și estetic urmărit.

Ce beneficii poate avea pacientul?

Pentru un pacient care are o dantură sever compromisă sau care a pierdut majoritatea dinților, o reabilitare full-arch poate oferi posibilitatea trecerii către o soluție protetică fixă.

În funcție de particularitățile cazului, tratamentul poate urmări:

recuperarea funcției masticatorii;

obținerea stabilității unei lucrări fixe;

refacerea aspectului zâmbetului;

adaptarea lucrării la anatomia și mușcătura pacientului;

reducerea perioadei fără o soluție dentară fixă atunci când poate fi utilizat protocolul de încărcare imediată.

Rezultatul depinde însă de selecția corectă a cazului, de planificare și de respectarea etapelor medicale necesare.

Cum își dezvoltă echipa DENT ESTET expertiza în reabilitările full-arch?

Tratamentul cazurilor complexe presupune nu doar acces la sisteme moderne de implanturi, ci și experiență medicală și pregătire continuă în protocoalele chirurgicale și protetice utilizate.