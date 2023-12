Irinel Columbeanu stă acum în același azil în care și tatăl lui a stat. Omul de afaceri și-a pierdut întreaga avere, după ce a făcut investiții care s-au dovedit a fi total neinspirate. Rămas singur, fostul soț al Monicăi Gabor a ajuns să trăiască din mila prietenilor și a oamenilor care fac donații pentru a-l ajuta financiar.

La căminul din Ghermănești, un sat din comuna Snagov, Irinel Columbeanu stă într-o cameră modestă, unde păstrează pe noptieră cadoul din partea fiicei sale, un premiu pentru „cel mai bun tată”. Deși a rămas fără avere, omul de afaceri nu a renunțat la încălțămintea și gențile Louis Vuitton, care valorează mii de euro.

România TV a publicat imagini din camera de la azil în care Irinel Columbeanu locuiește de câteva luni. Chiar dacă are conturile goale, fostul soț al Monicăi Gabor nu vrea să renunțe sub nicio formă la hainele de brand, dar nici la servieta și valiza Louis Vuitton.

„Stau foarte confortabil în această cameră. Altădată eram înconjurat de oameni, mai ales de «oamene». Dar nu le invit pe aici, prefer să mă duc eu la ele […]

Această pereche de adidaşi îndrăzneţi i-am încălţat prima dată la Paris. Am fost cu Monica şi când am ieșit de la hotel – stăteam la Plaza Athénée – a venit o doamnă la mine să mă felicite că port aceşti adidaşi atât de înfloraţi. Hainele de firmă din garderobă încă le port, mai ales dacă mă apără de frig.”

Recomandări Incendiu la Ferma Dacilor: a fost recuperată a șaptea victimă – un copil. O altă persoană, încă dispărută. Pensiunea nu avea autorizație de construire și nici autorizație de securitate la incendiu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Declinul a început odată cu aventura pe care am inițiat-o eu la Târgu Cărbuneşti”

În anul 2007, când a demarat afacerea, Irinel Columbeanu spunea despre cimentul pe care urma să-l producă că „se întăreşte rapid, iar timpul de uscare se poate regla”.

„Declinul a început odată cu aventura pe care am inițiat-o eu la Târgu Cărbuneşti. Mă refer la acel material, columbeanitul. Am investit toţi banii pe care îi aveam, milioane de euro. Afacerea nu a mers, era ca şi cum aş fi încercat să împing un tren cu mâinile goale. Nu aveam banii suficienți, am avut mult de investit în acea fabrică. Ea mai există şi acum, dar este în lichidare (…)

Bunurile am început să le vând, forţat fiind de banca ce mi-a acordat un credit şi după ce am candidat la Primăria Capitalei au găsit de cuviință să declare creditul scadent. Probabil crezând că eu nu o să le mai pot returna creditul, deşi eu returnasem o bună parte din el”, a dezvăluit fostul milionar de la Izvorani.

Recomandări Cum arată ultima listă de cheltuieli ale PSD și PNL. Ciolacu&Ciucă țin la sertar un proiect important privind banii pentru presă

Cât plătește lunar Irinel Columbeanu la azilul unde s-a mutat

Proprietarul azilului a menționat care sunt costurile pentru o singură lună în azilul lui. Acestea ajung între 3.000 și 4000 de lei și includ mâncarea, întreținerea complexului și a tot ce are nevoie persoana îngrijită.

Irinel Columbeanu are mare încredere în căminul pe care l-a ales, pentru că în urmă cu mai mulți ani, el își încurajase tatăl să locuiască aici. „După mult timp în care am încercat să-i explic că e mai bine să stea într-un loc unde are ajutor specializat, am reușit să-l conving pe tata să meargă la azilul din Snagov.

Cu Ion Cassian, patronul casei de bătrâni, mă știu din copilărie, am toată încrederea. Tata are o problemă la picioare, are nevoie de recuperare. Până la urmă, cu chiu, cu vai, a acceptat și a înțeles, iar de mai bine de o lună l-am adus aici.

Știți foarte bine că pentru un bătrân e greu să-l scoți din «cuibul» lui, nici la mine la Izvorani nu a vrut să vină. Am mai avut câteva încercări, însă au eșuat”, a declarat la vremea respectivă Irinel Columbeanu pentru Click!

FOTO: România TV, Facebook

Urmărește-ne pe Google News