Imagini din casa în care locuiește Gabriela Firea. Unde și-a amenajat locul de rugăciune

La un an după ce primul ei soț, Răzvan Firea, s-a stins din viață, Gabriela Firea s-a căsătorit cu Florentin Pandele. În anul 2010 și-au unit destinele și atunci au dat o petrecere fără dar. Ulterior, au venit pe lume și cei doi copii ai lor. Locuiesc împreună într-o casă din orașul Voluntari, despre care Florentin Pandele a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani că a dorit să dea imobilului un aspect cât mai deosebit.

Florentin Pandele: „Nu suntem în sufragerie, suntem într-un submarin”

Sufrageria a fost transformată într-un adevărat submarin, geamurile fiind înlocuite cu hublouri. În plus, întregul decor a fost gândit în același stil. „Nu suntem în sufragerie, suntem într-un submarin. Am reușit să dăm aceast tip de decor și de aceea avem hublouri în loc de geamuri. Am căutat în ultimii doi ani tot felul de lucruri. Am mai decorat câte un colț, în curte avem și o ancoră”, a spus Florin Pandele într-un interviu, conform Bugetul.

Sufrageria Gabrielei Firea. Foto Cancan TV

Când a ajuns prima oară în locuința soțului ei, Gabriela Firea a fost uluită de sufrageria decorată ca interiorul unui submarin. „Când m-a invitat prima dată în casă la el și mi-a prezentat sufrageria, respectiv submarinul, am crezut că am încurcat-o! Nu știam cum să ies dacă nu îmi plăcea. Treptele care duc spre dormitor m-au speriat pentru că sunt foarte înalte”, povestea ea.

Deși Gabriela Firea nu a făcut oficial turul casei sale, de-a lungul timpului, ea a acordat diferite interviuri din locuința sa. În urmă cu patru ani, de Florii, ea a apărut în transmisiune directă la Antena 3 alături de Florentin Pandele și cei doi copii ai lor.

Și în urmă cu câteva luni, de pe canapeaua crem din zona de zi a casei sale, Gabriela Firea a vorbit pentru televiziunea Realitatea TV. Camera e decorată cu multe tablouri, dar și cu un pian pe care sunt așezate mai multe icoane.

Camera de rugăciune din casa Gabrielei Firea

În interiorul casei lor, Gabriela Firea și Florentin Pandele și-au amenajat o cameră specială unde se roagă. Încăperea este amenajată ca o capelă, cu pereții plini de icoane. În anul 2020, Florentin Pandele a postat pe Facebook o înregistrare video, făcută cel mai probabil de soția sa, Gabriela Firea. El s-a lăsat filmat cum se roagă lui Dumnezeu în Vinerea Mare, alături de cei doi copii ai săi, David Petru și Zian Mihail.

Gabriela Firea a postat şi ea, în ziua de 14 aprilie a aceluiași an, un filmuleț asemănător, cu textul: „A început Săptămâna Patimilor lui Iisus. O scurtă rugăciune pentru însănătoșirea bolnavilor și ocrotirea tuturor“.

Bucătăria în care gătește prăjituri Gabriela Firea

În casa ei, Gabriela Firea are și o bucătărie spațioasă, unde gătește cât de des îi permite timpul diverse prăjituri. În urmă cu câteva luni, pe Facebook, ea a postat câteva fotografii din bucătărie, unde a gătit chec cu banane.

„Simplu şi gustos! Desert de weekend: chec cu banane. Am înlocuit zahărul cu fructoză şi untul obişnuit cu unt de migdale. Rețeta, în primul comentariu. Spor!🤗👩‍🍳🥮”, a transmis Gabriela Firea, care apare în haine lejere.

În imagini se poate observa că nici din bucătărie nu lipsesc icoanele.

