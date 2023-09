Anamaria Prodan a vrut să scape complet de amintirile cu Laurențiu Reghecampf, astfel că a decis împreună cu cei trei copii ai săi să renoveze vila din Snagov. Jumătate de an au durat lucrările, dar și în prezent mai sunt câteva mici detalii de pus la punct.

„Ne-am schimbat totul. Este noua înfățișare a familiei, a casei, a tot ceea ce înseamnă curte, tot. Am muncit vreo 6 luni și am transformat spectaculos totul. Am terminat acum vreo 2 luni. Mai avem mici chestii de făcut, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Am vrut să termin cu tot trecutul”, a spus Anamaria Prodan pentru WowNews.

Rebecca, fata cea mare a impresarei, a fost cea care a făcut planul de reamenajare, pentru că tânăra are studii în domeniu. Anamaria Prodan s-a lăsat pe mâna fetei sale, iar rezultatele au fost unele spectaculoase. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a făcut modificări în curte, în living și dormitor.

„Ne-am trezit într-o dimineață și toți ne uitam că erau o grămadă de construcții, era ceva urât, ceva rău. Te trezești și vezi că nimic nu e cum trebuie să fie. Sunt ciudate revenirile la viață. Eu în momentul despărțirii de Laurențiu, când m-am trezit dimineață și am deschis geamurile, ne-am uitat așa că era ceva înghesuit așa. Am coborât și am zic că e cazul de reamenajare. Înainte era cu portocaliu, ceva rău. Cred că Dumnezeu ia mereu ce nu e bun din viețile noastre. Am și noroc cu Rebecca, că a terminat Marangoni (n.r. școală de Modă, Artă și Design din Milano), mi-a zis «mami, eu îți fac un desen și crede-mă că o să iasă ceva foarte frumos, o să avem cea mai frumoasă curticică de pe lac»”, a mai spus Anamaria Prodan.

Vedeta a renunțat la tablourile cu Laurențiu Reghecampf și are acum în casă numai poze cu cei trei copii ai săi.

„Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea”

În vârstă de 50 de ani, Anamaria Prodan a declarat mereu că e o femeie înstărită, care își permite să ducă o viață de lux. O parte din averea ei a moștenit-o de la Ionela Prodan, regretata cântăreață de muzică populară, iar cealaltă parte a dobândit-o prin muncă. Pentru Fanatik a dezvăluit în ce domenii are afaceri, dar și cât valorează averea ei în total.

Potrivit impresarei, averea este estimată între 50 și 100 de milioane de euro. „Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat! E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc. Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc”, dezvăluia Anamaria Prodan, potrivit Cancan.

„Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede”, a spus pentru fanatik.ro Anamaria Prodan. Totodată, ea a mărturisit că nu din fotbal face cei mai mulți bani, ci din imobiliare.

„Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine. Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto…”, spunea Anamaria Prodan.

„Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea”, a mai adăugat impresara.