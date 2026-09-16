Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță lansarea în etapa de testare a aplicației mobile TollRo. Aceasta este disponibilă gratuit atât pentru dispozitive iOS, cât și pentru Android, oferindu-le șoferilor și operatorilor de transport o modalitate rapidă, sigură și comodă de a achita tariful de trecere calculat pe baza distanței parcurse pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Aplicația va fi testată, în etapa de pilotare, în condiții reale de utilizare

Funcționalitățile și fluxurile de plată vor fi monitorizate și ajustate constant, pe baza observațiilor primite de la utilizatori, înainte de trecerea la etapa de producție.

TollRo se adresează în principal vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care tranzitează domeniul SETRE România. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot calcula și achita tariful de trecere direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi nevoie să acceseze un calculator sau un ghișeu de plată.

Care sunt principalele funcționalități ale aplicației

Principalele funcționalități ale aplicației sunt:

● Calculul tarifului de trecere în funcție de distanța parcursă, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii poluante (EURO) a vehiculului

● Plata online, în siguranță, direct din aplicație

● Crearea și gestionarea contului de utilizator

● Istoricul tranzacțiilor și al trecerilor efectuate

● Notificări și informații actualizate despre rețeaua de drumuri acoperită de sistem

Cum se poate descărca aplicația

Aplicația TollRo poate fi descărcată gratuit din:

● App Store (iOS): apps.apple.com/us/app/tollro/id6774169985

● Google Play (Android): play.google.com/store/apps/details?id=ro.cnair.tollro

Conform CNAIR, aplicația este disponibilă în această etapă în versiune de pilotare. Pe parcursul acestei perioade, funcționalitățile pot suferi ajustări, iar feedbackul utilizatorilor este esențial pentru pregătirea versiunii finale, de producție.

Informații suplimentare despre TollRo, tarife, rețeaua de drumuri acoperită și modurile de plată disponibile pot fi consultate pe portalul oficial: portal.etoll.ro.

CNAIR pune la dispoziție materiale video care prezintă pas cu pas principalele funcționalități ale TollRo

Totodată, pentru a sprijinii utilizatorii în folosirea aplicației, CNAIR pune la dispoziție o serie de materiale video care prezintă pas cu pas principalele funcționalități ale TollRo: crearea unui cont, calculul și plata tarifului de trecere, precum și verificarea istoricului tranzacțiilor. Materialele video vor fi publicate pe canalele oficiale ale C.N.A.I.R. și pe portalul portal.etoll.ro.