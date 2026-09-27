Un adevărat furnicar s-a format pe cei 77 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7 dintre Bacău și Pașcani. Grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, a ajuns la o mobilizare de 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje, în timp ce autoritățile estimează că încă aproximativ 50 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși circulației până la sfârșitul anului.

Datele au fost anunțate de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care spune că primele două loturi ale tronsonului Bacău-Pașcani au intrat în etapa decisivă a lucrărilor.

5.500 de muncitori și aproape 600 de șoferi lucrează pe A7

Dimensiunea șantierului este uriașă. Pe întreg tronsonul Bacău-Pașcani sunt mobilizați în prezent aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje. Numai pentru transportul materialelor sunt folosite 296 de autobasculante, conduse de aproape 600 de șoferi care lucrează în două schimburi, potrivit datelor publicate de Scrioșteanu.

Constructorul lucrează simultan în numeroase puncte de pe traseu, pentru ca primele două loturi să poată fi pregătite pentru trafic în acest an. Cele două sectoare au împreună aproximativ 49 de kilometri. Lotul 1, Săucești-Trifești, are 30,3 kilometri, iar lotul 2, Trifești-Gherăești, are 18,99 kilometri.

Primul lot a trecut deja de 70%

Lucrările au avansat puternic în ultimele luni. Lotul 1 a depășit un stadiu fizic de 70%, iar lotul 2 se apropie de același nivel, potrivit secretarului de stat. Pe șantier funcționează simultan cinci echipe de asfaltare, iar pe unele porțiuni se așterne deja stratul final de uzură, cel pe care vor circula mașinile.

Și structurile mari de pe traseu sunt într-o fază avansată. Montarea grinzilor din beton a trecut de 95%, iar la podul peste râul Moldova întregul tablier metalic a fost deja instalat. Muncitorii lucrează acum la structura peste care va fi turnată placa de beton a podului. În paralel sunt montate parapetele de protecție, sistemele pentru colectarea apei de ploaie, hidroizolația podurilor și pasajelor, panourile care reduc zgomotul și instalațiile de iluminat. Pe sectoarele aflate cel mai aproape de finalizare au început inclusiv lucrările pentru marcaje și indicatoare rutiere.

Aproximativ 50 km de autostradă ar urma să fie deschiși în 2026

Ținta autorităților este ca cel puțin aproximativ 49 de kilometri din A7 să fie deschiși circulației până la sfârșitul acestui an. Ultimul lot, Mircești-Pașcani, are 28,09 kilometri și este mai puțin avansat. Deschiderea acestuia depinde inclusiv de finalizarea și testarea sistemelor de siguranță și monitorizare.