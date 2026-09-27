Loredana Groza, într-o rochie neagră complet transparentă. Cum și-a surprins artista fanii. „Ce apariție!”

Loredana Groza, în vârstă de 56 de ani, și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, de data asta într-o rochie neagră, transparentă, ce i-a pus în valoare silueta impecabilă. Vedeta se menține într-o formă de invidiat, după ce și-a schimbat alimentația și s-a apucat de sport.

Loredana Groza a renunțat la ținutele colorate și a îmbrăcat o rochie neagră, sexy, transparentă. Și de data asta, internauții au felicitat-o pentru cât de bine se menține la această vârstă. „Într-o lume plină de culoare, alege o rochie neagră ”, a scris Loredana în dreptul imaginilor. „Superbă”, „Ce apariție”, „Arăți foarte bine”, au fost comentariile fanilor.

Recent, în cadrul unui interviu, Loredana Groza a mărturisit că, pentru ea, fiecare dimineață începe cu entuziasm și cu dorința de a transforma în realitate tot ce și-a propus.

„De când mă trezesc dimineața sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului: Și mâine e o zi, pe care îl spunea Scarlet O`Harra și îmi plăcea foarte mult, mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi.

Tot ce avem e acum și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi pentru că nu știi niciodată”, a povestit Loredana în exclusivitate pentru Libertatea.