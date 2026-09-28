Codin Maticiuc și Ana Pandeli trăiesc de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste. Au împreună două fete și una dintre cele mai solide și discrete relații din showbiz. În timp ce Codin este mai tot timpul în lumina reflectoarelor, Ana a preferat discreția, drept urmare, au apărut rar imagini cu aceasta. De ziua ei de naștere, soțul ei a publicat cele mai frumoase imagini, alături de care i-a făcut o declarație de dragoste.

„Astăzi este ziua soției mele, Ana. Nu prea mă lasă s-o postez, nici ea, nici băiatul meu, așa că de ziua lor încerc să pun repede tot ce mai am prin telefon. Motivele ei sunt multe. Discreția pe de o parte, faptul că e des supărată pe mine, că nu îi place nici ce poze îi fac sau câte și mai câte.

Asta a fost vara noastră însă. Și cred că merită să își aibă locul și în albumul meu public. Ana să știe că o iubesc și voi să știți că la zece postări cu fetele, trei cu spitalele și una din club mai erau 25 cu soția care nu au trecut de aprobare. La multi ani, iubita vieții mele”, a scris Codin Maticiuc pe contul de socializare.

Ana Pandeli a împlinit 37 de ani, pe 28 septembrie. Este mamă a trei copii, două fete pe care le are cu Codin și un băiat dintr-o relație anterioară, cu care actorul are o relație foarte bună.

Codin Maticiuc a fost întotdeauna discret cu viața sa personală și mai ales când a venit vorba despre familia sa. Actorul din „Miami Bici” a mărturisit cum a cunoscut-o pe mama copiilor lui.

„Pe Ana am cunoscut-o la o prezentare de modă a unei prietene comune. Ea era proaspăt divorțată. Nu mai știu de câți ani. Doi ani nu m-a băgat în seamă. Am reușit până la urmă să o combin. E senzațional de frumoasă, extrem de educată, foarte inteligentă. (...) Pe băiat îl cheamă Mario Dan, dar eu îi spun Dan. El se prezintă Mario. Pe tatăl lui îl cheamă Mihai Munteanu, iar mie mi se pare că se potrivește foarte bine Dan Munteanu, fiind un nume românesc. (...)