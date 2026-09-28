Seszták Miklós, fost ministru al Dezvoltării Naționale din Ungaria, în perioada 2014-2018, a fost reținut luni, 28 septembrie 2026, de procurori după ce Parlamentul din țara vecină i-a suspendat imunitatea parlamentară. În același timp, i-a fost ridicată imunitatea și lui Peter Magyar, actualul prim-ministru al Ungariei, dar și unui alt deputat, Hankó Balázs.

Fostul ministru din Guvernul Orban a fost reținut

Monitorul Oficial al Ungariei a publicat, luni, decizia Parlamentului de a le suspenda imunitatea parlamentară, care a fost votată unanim, cu 139 de voturi „pentru” și niciun vot „împotrivă” și nicio „abținere”,

Seszták Miklós, deputat KDNP (Partidul Popular Creștin-Democrat), a și fost reținut de procurori. Fostul ministru nu a fost prezent în Parlament în ziua votului privind ridicarea imunității sale parlamentare. El s-a prezentat în schimb la sediul Procuraturii Generale de Investigații din Ungaria, susținând că intenționa să ofere o declarație.

„Nu am comis nicio infracțiune și nu am cunoștință de comiterea vreunei infracțiuni”, a afirmat el anterior, citat de publicația Telex.

Decizia din Parlament a deschis calea unor proceduri judiciare împotriva sa pentru acuzații de corupție, formulate săptămâna precedentă de procurori.

Acuzații grave de corupție

Procuratura susține că, în perioada în care a fost ministru, Seszták ar fi acceptat mită în valoare de sute de milioane și chiar miliarde de forinți de la antreprenori din domeniul construcțiilor.

Mai mult, se presupune că, alături de Norbert Szivek, fostul director general al Administrației Naționale a Activelor din Ungaria, Seszták ar fi obținut beneficii ilegale de 11 miliarde de forinți, adică aproape 30 de milioane de euro, precizează Telex. Potrivit anchetei, există și alte mărturii incriminatoare împotriva politicianului KDNP.

Ascensiunea și căderea unui politician influent

Seszták Miklós s-a născut în 1968 și a absolvit Facultatea de Drept a Universității ELTE în 1994. Cariera sa politică a început în 1998, când a fost ales în consiliul local din Kisvárda, orașul său natal. Deși inițial a candidat ca independent pentru Parlament, a intrat sub aripa Fidesz–KDNP în 2010, devenind deputat al circumscripției din Kisvárda.

A câștigat mandatul de parlamentar în 2010, 2014 și 2018. Totuși, în 2022, a pierdut mandatul în fața candidatului opoziției unite, Viktória Dicső.

Seszták provine dintr-o familie influentă din Kisvárda. Tatăl său a fost preot greco-catolic, iar mama asistentă medicală. Familia era bine conectată în elita locală, având membri implicați în politică și afaceri de succes după căderea regimului comunist.

Conform declarației sale de avere, Seszták deține două proprietăți în Budapesta și trei în Kisvárda, precum și investiții financiare semnificative: titluri de stat în valoare de 869 milioane de forinți (2,36 milioane de euro), unități de fond în valoare de 103 milioane de forinți (aproximativ 280.000 de euro) și acțiuni în valoare de 32,7 milioane de forinți (88.800 de euro). De asemenea, politicianul a declarat că deține 20 de milioane de forinți în numerar (54.300 de euro) și 66 de milioane de forinți în conturi bancare (aproximativ 179.300 de euro).

Conform declarației sale de avere, Seszták deține două proprietăți în Budapesta și trei în Kisvárda, precum și investiții financiare semnificative: titluri de stat în valoare de 869 milioane forinți, unități de fond în valoare de 103 milioane forinți și acțiuni în valoare de 32,7 milioane forinți. De asemenea, politicianul a declarat că deține 20 de milioane de forinți în numerar și 66 de milioane de forinți în conturi bancare.

Parlamentul i-a retras imunitatea lui Peter Magyar

Amintim că Parlamentul Ungariei a decis să suspende și imunitatea parlamentară a lui Peter Magyar. În cazul actualului premier al Ungariei, care este și liderul Partidului Tisza, investigația privește un incident din 21 iunie 2024, când acesta a aruncat un telefon mobil în Dunăre, după o altercație cu proprietarul dispozitivului, care îl filma într-un club de noapte din Budapesta.

În acea perioadă, Péter Magyar deținea funcția de europarlamentar. Deși Parlamentul European a refuzat ridicarea imunității în 2024, cazul s-a reluat după ce acesta a fost ales în Parlamentul ungar în mai 2026.