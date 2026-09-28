Facturile la energie tot mai mari îi fac pe români să caute soluții eficiente pentru reducerea consumului, iar panourile fotovoltaice par să devină noua modă, potrivit Știrile Pro TV.

La târgul de profil din Alba Iulia, furnizorii au prezentat echipamente precum panouri fotovoltaice și pompe de căldură, care promit economii semnificative.

Investițiile în energia verde, deși pot ajunge la zeci de mii de lei, se amortizează în medie în cinci ani.

Sistemele cu panouri fotovoltaice au prețuri de pornire între 4.000 și 5.000 de euro.

„Sunt interesat de panouri fotovoltaice, cum stau la ultimul etaj m-ar ajuta foarte mult să economisesc curentul. Prețurile sunt ok, sunt mai mici ca înainte”, spune un vizitator de la târg.

Pentru o casă de 100 mp, un sistem de 6 kW este suficient, explică Denis Moldovan, reprezentant al unei firme.

„Cel mai mic sistem pe care îl comercializăm începe de la 33.000 de lei. Include o stocare de 10 kW/h, suficientă pentru mașini de spălat, iluminat și un cuptor electric”, explică Moldovan.

Cererea pentru baterii de stocare a crescut cu 50%-60% în ultimii 3-4 ani, afirmă Claudiu Bătrânel, reprezentantul altei firme.