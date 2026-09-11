Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, s-a prezentat astăzi în fața procurorilor militari, fiind oficial inculpat în dosarul ce vizează presupusa contrabandă cu un elicopter SMURD. Oficialul respinge categoric toate acuzațiile care i se aduc, subliniind absurditatea situației de a fi tras la răspundere pentru o presupusă fraudă fiscală reclamată la aproape un deceniu distanță.

Cum se apără Raed Arafat: „Toată lumea știa”

Arafat cataloghează ipoteza traficului drept una „absurdă” în contextul în care „toată lumea știa de această achiziție”. Punând sub semnul întrebării argumentele pe care procurorii le vor aduce în fața instanței, Arafat a evidențiat paradoxul întregii anchete fiscale: timp de 9 ani nicio instituție nu a solicitat plata TVA-ului, situația actuală rezumându-se, în viziunea sa, la faptul că „statul vrea bani de la stat”.

Acuzațiile și prejudiciul calculat

Dosarul instrumentat de Parchetul Militar vizează modul în care a fost adus în țară un elicopter SMURD în noiembrie 2017. Aeronava a fost achiziționată de asigurător pentru a înlocui elicopterul prăbușit tragic în anul 2016, într-o misiune din Republica Moldova.

Potrivit procurorilor, noul aparat de zbor a fost importat din insula Guernsey, un teritoriu aflat în afara spațiului de aplicare a TVA-ului din Uniunea Europeană. Anchetatorii susțin că neplata acestor taxe a generat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 4,4 milioane de lei, motiv pentru care s-a dispus urmărirea penală pentru infracțiunea de contrabandă.

Raed Arafat a fost pus sub acuzare în aprilie

Pe 21 aprilie, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a fost audiat de procurorii militari, iar apoi a fost pus sub acuzare.

„La data de 02.06.2016, un elicopter al Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne (I.G.Av.), aflat în misiune tip S.M.U.R.D. în Republica Moldova, s-a prăbuşit în zona localităţii Haragîş, accidentul soldându-se cu dauna totală a elicopterului şi cu decesul celor patru persoane aflate la bord. În vederea soluţionării dosarului de daună privind «Asigurarea CASCO - toate riscurile - a elicopterelor», asigurătorul avea opţiunea de a achita asiguratului I.G.Av., valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei (5.270.045,79 euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbuşit cu o aeronavă în configuraţie asemănătoare”, au transmis procurorii militari acum trei luni.

Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu unul similar, echipat la același nivel, inclusiv în ceea ce privește dotările medicale.

Sechestrul pe avere și reacția apărării

Pe lângă inculpare, procurorii au dispus și măsura sechestrului asigurător pe averea șefului DSU. Raed Arafat a criticat dur această decizie, declarând că măsura a fost luată „fără nicio motivare concretă”. El a reproșat autorităților lentoarea și lipsa de logică a acțiunilor de recuperare a presupusului prejudiciu, întrebând public: „Ce ați păzit până astăzi de nu ați recuperat?”.