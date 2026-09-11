Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, relațiile personale vor evolua diferit: mai temperat, mai delicat, cu mai multă grijă pentru fondul și forma unor gesturi sau afirmații, în cazul relațiilor afective, și mai combativ când va fi vorba de cunoștințele apropiate.

Pe 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va tranzita sectorul beneficiilor obținute cu ajutorul unor persoane care au dreptul să decidă într-o situație sau al persoanelor cu care se poate negocia o înțelegere ori o tranzacție, cu ajutorul avocaților, notarilor sau evaluatorilor.

Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, există șansa de a obține mici rezolvări (aprobări, înlesniri, concesii sau avantaje) la locul de muncă; nativii trebuie să țină cont însă de potențialul riscant al unor relații care, aparent, sunt oneste și colegiale, dar, în realitate, sunt construite pe interese și rivalitate, iar ceea ce se pregătesc acum aceia se va materializa în luna noiembrie..

În jur de 13-14 septembrie, Uranus, Pluton și Mercur vor realiza un Trigon regal care, deși este o configurație pozitivă, poate juca un rol destabilizator în sectoarele vieții personale, ale relațiilor sentimentale sau ale relațiilor cu copiii, precum și în zona conștiinței și a atașamentului față de valorile esențiale. Între 16 septembrie seara, după ora 19:41, și 18 septembrie se va pune problema unei abordări juridice, a unei înțelegeri sau asocieri, pentru ca aceasta să funcționeze legal, optim și eficient; deocamdată, se vor consuma multe vorbe pe post de argumente, dar înțelegerea finală se va produce mai târziu.