Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, casa a III-a a comunicării, învățăturii și deplasărilor nu este tocmai bine aspectată, ea fiind tranzitată de trei planete retrograde, care nici prin definiție nu reprezintă un factor de progres și evoluție, ci de blocaj, de întârziere, de reevaluare ori chiar de renunțare la unele idei și proiecte, iar opoziția acestora cu Mercur e de natură să potențeze aceste tendințe.

Vărsătorii ar trebui să fie circumspecți cu tot ceea ce aud sau li se comunică, fie și aparent oficial, ori cu ceea ce se comentează, pentru că peste tot se pot strecura erori sau tendințe dezavantajoase pentru cauza lor.

În ziua de 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va străbate casa a XII-a a lucrurilor secrete, a interiorității, a psihismului și ar putea produce neliniști, agitație, dorința de cunoaștere neîmplinită, bariere în calea aflării adevărului și derută..

Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, intuiția și imaginația Vărsătorilor vor fi la cote înalte, dându-le posibilitatea să sesizeze imediat un pericol, să-l evite ori să iasă dintr-o încurcătură sau dintr-o provocare în planul vieții socio-profesionale, în mod onest și convingător. Între 13 și 14 septembrie, Uranus, Pluton și Mercur vor alcătui un Trigon care ar putea crea legături cu un substrat ascuns, de natură să-i inducă în eroare pe nativi, care s-ar putea lăsa furați de impresii în sectorul vieții personale, al relațiilor sentimentale ori al ideilor și atașamentelor de credință și conștiință.