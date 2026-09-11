Kara și Nate, un cuplu de influenceri americani cu peste 3,5 milioane de abonați pe YouTube, traversează în prezent o aventură plină de neprevăzut prin Europa de Est. Aflați în plină desfășurare a celebrului Mongol Rally, o cursă neconvențională cu startul la Praga și sosirea la Oskemen, în Kazahstan, cei doi soți și grupul lor de prieteni au ajuns și pe teritoriul României la bordul unui autobuz școlar american modificat, pe șasiu GMC. Însă nu au fost lăsați să meargă mai departe de polițiștii de frontieră din Republica Moldova, potrivit Piața Auto.md.

Kara și Nate, doi dintre cei mai cunoscuți YouTuberi americani pasionați de călătorii, au avut parte de o experiență neașteptată la granița dintre România și Republica Moldova.

Cei doi călătoresc alături de alți șapte prieteni prin Europa într-un autobuz școlar american construit pe o platformă GMC și participă la Mongo Rally, o competiție în care participanții trebuie să ajungă de la punctul de start la destinația finală alegându-și singuri traseul.

În acest an, raliul a pornit din Praga, iar destinația este Oskemen, în Kazahstan. Participanților li s-a recomandat să evite Rusia și să traverseze Balcanii, Turcia și Asia Centrală.

Kara și Nate au ajuns în România cu autobuzul școlar

După ce și-au transportat autobuzul pe mare până în Germania, americanii au pornit spre Praga, iar de acolo au ales să traverseze România.

Cei 9 prieteni la granița cu Republica Moldova Sursa foto: Captură Youtube

Experiența din țara noastră a început cu o oprire la un hotel rural, unde au descoperit produse locale și au fost impresionați de peisaje. Cei doi s-au declarat rapid încântați de România.

Au vrut apoi să vadă Transfăgărășanul, celebrul drum montan pe care l-au parcurs la bordul autobuzului lor. Pe traseu, aventurierii au fost impresionați și de urșii întâlniți în zonă.

După aventura de pe Transfăgărășan, cei doi au pornit spre Republica Moldova. Nu aveau nevoie de această țară pentru traseul către Kazahstan, însă și-au dorit să o viziteze pentru a mai adăuga o destinație experienței lor.

Coada de la Albița le-a dat primele emoții

Americanii au încercat inițial să intre în Republica Moldova prin zona Galați-Giurgiulești, însă ulterior au ajuns la vama Albița-Leușeni.

Până atunci, spuneau ei, călătoriseră doar în interiorul Uniunii Europene și nu fuseseră nevoiți să treacă prin controale de frontieră.

La Albița, situația a fost însă diferită. Pentru ieșirea din România au așteptat aproximativ o oră și jumătate, după care au urmat verificările pentru intrarea în Republica Moldova.

De ce au fost opriți la intrarea în Republica Moldova

La controlul de frontieră, pașapoartele le-au fost preluate, iar autoritățile moldovene le-au spus că autobuzul nu avea asigurarea necesară.

La granița cu Republica Moldova le-au fost preluate documentele Sursa foto: Captură Youtube

Cei doi au explicat că știau despre această problemă și că intenționau să cumpere asigurarea la frontieră.

A apărut însă o altă problemă: documentele autobuzului.

Americanii aveau un document în format digital, pe telefon, precum și un titlu de proprietate tipărit pe hârtie. Potrivit explicațiilor primite la frontieră, documentul prezentat nu era suficient pentru a demonstra înmatricularea vehiculului.

Vameșii le-au explicat că, potrivit regulilor invocate de ei, era necesar documentul original.

Cei doi au încercat să explice că în Statele Unite documentele auto nu mai sunt întotdeauna disponibile în forma clasică pe hârtie și că documentul pe care îl aveau în telefon reprezenta dovada de care dispuneau.

YouTuberii au fost întorși din drum

După aproximativ încă o oră de așteptare, Kara și Nate au primit documentul oficial prin care li se refuza accesul în Republica Moldova, din cauza documentelor considerate necorespunzătoare.

Aventurierii au fost întorși din drum, în Republica Moldova Sursa foto: Captură Youtube

Americanii au explicat că aveau și documentul original, însă acesta s-ar fi pierdut în timpul transportului autobuzului. Ei au crezut că varianta digitală disponibilă pe telefon va fi suficientă.

Nu a fost însă și cazul frontierei moldovenești.

Cei doi au luat în calcul inclusiv posibilitatea ca problema să poată fi rezolvată prin prezentarea unei copii tipărite mai convingătoare. Un vameș le-ar fi sugerat să meargă la un hotel și să imprime documentul pe o hârtie mai serioasă, apoi să încerce din nou trecerea frontierei.

O nouă încercare după oprirea de la frontieră

Kara și Nate au plecat spre Huși pentru a găsi un hotel unde să poată imprima documentele.

Experiența lor nu s-a încheiat însă aici. Cei doi au anunțat că vor încerca din nou să intre în Republica Moldova cu autobuzul școlar.

Rămâne de văzut dacă a doua încercare va avea succes și dacă documentele tipărite vor fi acceptate de autoritățile de frontieră.

Episodul de pe Youtube cu aventura americanilor prin România are peste 1,2 milioane de vizualizări.