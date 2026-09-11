Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, discuții pe teme financiare, bancare, fiscale ori patrimoniale; nevoie de sfaturi competente înainte de luarea unei decizii.

În ziua de 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va străbate sectorul relațiilor de prietenie care se vor dovedi destul de greu de controlat, punându-i pe nativi în situații neplăcute. Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, idei noi, perspective profesionale pentru care, însă, nativii vor trebui să facă niște concesii, ceea ce nu le va conveni.

Între 13 și 14 septembrie, va funcționa un Trigon pe semnele de Aer, care ar putea destabiliza sectoarele casei și ale relațiilor de familie, situația materială și casa a XII-a a sănătății, prin necunoscutele ei. Între 16 septembrie seara, după ora 19:41, și 18 septembrie, situații plăcute sau flatante în care unii nativi s-ar putea afla și în care vor primi felicitări, aplauze și cuvinte de laudă pentru meritele lor socio-profesionale..

Pe 18 septembrie, pe fondul unei mișcări aparent retrograde, Kiron va reveni în zodia Berbecului pe care o va tranzita până pe 14 aprilie 2027, când va reveni definitiv în zodia Taurului, reeditând griji, probleme sau reactivând chestiunile nerezolvate încă din 2018 până în prezent. Atenție la data de 12 septembrie, când poate avea loc o discuție sau când nativii pot primi o informație referitoare la bani, bunuri, servicii sau avantaje care pot fi blocate sau îngreunate de proceduri legale.