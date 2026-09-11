Află cum s-a schimbat juriul „Românii au talent” de-a lungul celor 17 sezoane. Emisiunea a debutat în 2011, iar singurele vedete care și-au păstrat scaunul de jurați au fost Andra și Andi Moisescu. De asemenea, formula de prezentare a rămas aceeași: Smiley și Pavel Bartoș.

De la lansarea sa pe micile ecrane în februarie 2011, show-ul „Românii au talent” a reprezentat un pilon constant în grila de televiziune a postului PRO TV, reușind să atragă milioane de telespectatori în fiecare ediție.

De-a lungul celor 17 sezoane, formatul a trecut prin reconfigurări periodice la masa juriului, notează TVmania, formatul adaptându-se constant pentru a menține dinamica și interesul publicului. Singurele constante din întreaga istorie a emisiunii rămân Andra și Andi Moisescu, ambii fiind prezenți în proiect încă de la prima ediție, alături de cuplul de prezentatori format din Smiley și Pavel Bartoș.

Formula inițială a fost concepută ca un trio, avându-l alături pe Mihai Petre, cel care și-a asumat rolul de cel mai ferm și exigent jurat al emisiunii, datorită experienței sale anterioare din proiecte precum „Dansez pentru tine”. Această componență s-a păstrat neschimbată pentru primele patru sezoane.

Extinderea echipei la patru jurați alături de Mihaela Rădulescu și Constantin Cotimanis

Prima schimbare majoră s-a produs în vara anului 2014, când Mihai Petre a părăsit postul pentru a fi jurat în show-ul „Dansează printre stele”. PRO TV a reconfigurat masa juraților pentru ediția din 2015, trecând la un format de patru membri prin aducerea Mihaelei Rădulescu și a actorului Constantin Cotimanis.

Evoluția a continuat în cel de-al șaselea sezon, difuzat în 2016, când actorul Florin Călinescu i-a luat locul lui Constantin Cotimanis. Călinescu a adus o notă personală show-ului punând accent pe carisma și capacitatea de divertisment a concurenților.

„Înainte de toate, trebuie să aibă o disponibilitate pentru entertainment, pentru a binedispune publicul, fie că dansează, cântă, face numere de magie etc. Degeaba este candidatul talentat sau are un har, dacă nu are carismă personală”, declara Florin Călinescu pentru TVmania la intrarea în proiect.

Această formulă, alcătuită din Andra, Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu și Florin Călinescu, s-a menținut și în sezoanele 7 și 8.

Mihai Petre a revenit la Românii au talent

Proiectul a înregistrat o nouă etapă în 2019, înainte de sezonul 9, când Mihaela Rădulescu s-a retras din emisiune, marcând revenirea lui Mihai Petre la masa juriului.

„Mi-au lipsit tare mult colegii, mi-a lipsit atmosfera și interacțiunea cu concurenții. Acest show îmi dă energie, mă bucur tare mult că am revenit și că pot vedea din nou, live, oamenii talentați care urcă pe scenă”, mărturisea Mihai Petre la revenirea în show.

Alexandra Dinu la masa juriului de la Românii au talent

Ulterior, în 2021, pentru cel de-al 11-lea sezon, actrița Alexandra Dinu, cunoscută și pentru prezentarea emisiunii „ProMotor”, s-a alăturat echipei, completând masa juraților alături de Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu.

Sezonul 12 a adus o reformulare importantă a componenței. Actorii Mihai Bobonete și Dragoș Bucur au devenit noii jurați ai emisiunii, alături de veteranii Andra și Andi Moisescu, această formulă menținându-se și în sezonul 13.

În primăvara anului 2026, odată cu sezonul 16, actrița Carmen Tănase s-a alăturat juriului alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, venind în locul lui Dragoș Bucur. Această etapă s-a încheiat în luna mai 2026, moment în care trofeul competiției a fost adjudecat de trupa Re-Born.

Nadia Comăneci a bătut palma cu Pro TV

Pentru sezonul 17, PRO TV a anunțat o nouă schimbare prin cooptarea fostei mari gimnaste Nadia Comăneci la masa juraților, alături de deschiderea oficială a castingului pentru noii concurenți. Participarea reprezintă o premieră absolută pentru legenda sportului mondial într-o emisiune de televiziune din România.