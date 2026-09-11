Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, unii Capricorni ar trebui, în cadrul activităților socio-profesionale sau al funcțiilor deținute, să se exprime în public; alții ar putea fi audiați în fața unor organisme de control și verificare ori să dea declarații cu privire la viața și activitatea lor sau a părinților (dacă va fi vorba de o cercetare extinsă).

Pe 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va tranzita casa I a personalității, obligându-i pe nativi să se confrunte cu unele probleme din perioadele ianuarie – septembrie 2009 sau ianuarie – august 2018, dacă acestea au rămas nerezolvate. Luna Neagră va alcătui, alături de Neptun, Saturn, Kiron, Marte și Mercur, un Pătrat mistic, multiplu aspectat, care va îngreuna sau va complica activitățile desfășurate în cele patru case fundamentale ale hărții lor (I, IV, VII și X), obligându-i să facă un efort de rezistență nervoasă..

Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, relațiile de prietenie vor evolua într-o notă dulce-amăruie născută din resentimentele față de unii dintre apropiații lor.

Între 13 și 14 septembrie, va funcționa un Trigon regal pe semnele de Aer care, deși favorabil, ca semnificație generală, ar putea destabiliza casa banilor câștigați prin muncă, casa muncii și cea a statutului lor social. Între 16 septembrie seara, după ora 19:41, și 18 septembrie, starea de sănătate va fi bună, cu momente de suferință articulară, circulatorie, hepatică sau pulmonară, de scurtă durată.