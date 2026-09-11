Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, discuții despre bani sau salariu; oamenii se pot lovi de condiții impuse de legislație sau de modul de funcționare al unor instituții (fisc, bănci, fonduri, firme).

Pe 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va străbate sectorul relațiilor bazate pe atracție, iubire, sentimente față de copii ori atașamente care au la bază gusturi și preferințe; oamenii vor simți, la un moment dat, nevoia să renunțe la unele și să accepte altele, pentru a trăi în concordanță cu starea lor de spirit sau cu nevoile și aspirațiile lor afective.

Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, noroc de a ieși dintr-o încurcătură, șansa de a scăpa de niște hărțuieli cotidiene (avarii, reparații, intervenții, dialoguri în contradictoriu) care le consumă energia și le modifică programul curent de viață și de activitate. Pe 14 septembrie, planetele Uranus, Pluton și Mercur, deși reunite într-un Trigon regal, care ar trebui să funcționeze armonic, pot juca un rol destabilizator în sectoarele bani, muncă, exercitarea la un nivel superior a profesiei (funcții, ranguri, onoruri, succes).

Între 16 septembrie seara, după ora 19:41, și 18 septembrie, dinamică șubredă în relațiile de familie, mai ales în seara zilei de 18 septembrie, când se pot produce disensiuni, nemulțumiri sau dispute pe teme minore, dar în mod inutil pentru că nu vor conduce la vreo rezoluție..