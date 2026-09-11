Rania, fata lui Adi Cristea și a Denisei Nechifor, a împlinit 18 ani, iar părinții ei i-au organizat o petrecere pe cinste, cu un tort spectaculos, la Paris. Deși s-au despărțit de mult timp, fostul fotbalist și mama fetei lui au păstrat o relație frumoasă pe parcursul anilor.

Denisa Nechifor și Adi Cristea, din nou împreună

Denisa Nechifor și Adran Cristea o au împreună pe Rania, care recent a împlinit 18 ani. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi se pare că au făcut-o în termeni buni pentru fiica lor. Denisa a publicat o imagine de colecție în care apare alături de Rania și Adi Cristea. De asemenea, ea a dezvăluit recent că Rania va fi sărbătorită la Paris.

Denisa Nechifor i-a făcut o urare emoționantă fiicei sale în ziua în care a împlinit 18 ani. „Tânăra mea Lady are 18 ani!!!! La mulți ani, Rania!!!!!! Te iubește mama ta până la stele și înapoi!!! Rareori mi se întâmplă să nu îmi găsesc cuvintele.

Astăzi este ziua în care voi fi ‘mută’! Copleșitor sentimentul de iubire, recunoștință și uluire în fața unui asemenea copil… Gândeam atunci când erai mică faptul că, dacă te desenam, nu ieșeai chiar cum ai ieșit în realitate.. Și am avut dreptate, interiorul, sufletul, caracterul și inteligența nu se pot desena… Și sunt.. curcubeu! A fost un drum.. În două, pas cu pas… am reușit!!! Am crescut împreună și am luptat și voi lupta, totul pentru zâmbetul tău! Sunt cea mai mândră mamă! Be happy!!!!”, a scris Denisa Nechifor, pe Facebook.

Cum este relația Denisei Nechifor cu Adrian Cristea

Cei doi au rămas în relații bune de dragul copilei și au învățat să conviețuiască după despărțire. Mulți s-au întrebat de ce Denisa nu i-a cerut pensie alimentară fotbalistului.

„Nu, nu am făcut asta. E copilul meu și nu mi-aș dori ca pentru niște bani să o traumatizez. Mulți mi-au zis că e dreptul copilului, dar noi fiind persoane publice ar fi fost un circ. Iar eu vreau ca fata mea să crească într-un mediu normal.