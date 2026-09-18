Raluka și-a surprins fanii de pe contul de socializare și a publicat primele imagini cu bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 4 ani. Este vorba despre Guy Kouris, pe care l-a cunoscut în Mexic și care este cu 22 de ani mai în vârstă decât interpreta. În costum de baie și complet nemachiată, vedeta a făcut furori pe plajele din Albania și Croația.

„Colecție de fotografii din Albania și Croația! Ape înghețate și peisaje spectaculoase!”, a scris Raluka în dreptul fotografiilor.

În imaginile postate, Raluka apare în costum de baie și complet nemachiată. Vedeta este aproape de nerecunoscut. „Divină”, „Magnifică” și „Superbă”, i-au comentat fanii de pe Instagram.

Printre imaginile publicate de artistă se află și un clip în care apare partenerul său. Raluka a fost întotdeauna discretă în ceea ce privește viața sentimentală, drept urmare, și-a ținut partenerul departe de ochii curioșilor.

Cântăreața formează de mai mulți ani un cuplu cu Guy Kouris, un om de afaceri israelian cu 22 de ani mai mare decât ea. Raluca și Guy s-au cunoscut în Mexic, acolo unde acesta deține un complex turistic. „E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns. Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură.