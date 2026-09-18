Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a exclus într-un interviu la Digi24 orice fel de negociere cu partidul AUR și a dat asigurări că nu va renunța la mandat indiferent de evoluția situației politice.

„Obiectivul meu este foarte clar: președintele m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare. După care ne vom întâlni cu parlamentarii, ne vom prezenta programul, ne vom prezenta cabinetul de miniștri. Sper să avem audieri serioase”, a declarat Mureșan la Digi 24.

Încrezător în șansele cabinetului său de a obține cele 233 de voturi necasare pentru investire, Mureșan a subliniat că, spre deosebire de candidații precedenți, se bazează din start pe o susținere parlamentară asumată din partea a trei partide, totalizând un bloc de 169 de voturi.

De unde crede Mureșan că va restul de voturi necesare pentru validare? Trei linii de atac

Pentru a acoperi diferența de voturi necesară învestirii, premierul desemnat mizează pe o agendă clară la începutul săptămânii viitoare, când va prezenta direcțiile principale ale programului de guvernare.

După consultările cu parlamentarii celor trei formațiuni aliate, Mureșan vizează atragerea sprijinului din partea grupului minorităților.

Adevărata miză rămâne însă poziționarea social-democraților, premierul desemnat avertizând că urmează „momentul adevărului” pentru PSD, formațiune care va fi obligată să aleagă public între susținerea unui executiv proeuropean și consolidarea unui parteneriat cu AUR.

Mureșan anunță că va relaxa anumite măsuri fiscale luate de guvernul Bolojan

Într-o primă mișcare strategică menită să asigure voturile necesare învestirii noului guvern, Siegfried Mureșan a anunțat intenția de a relaxa anumite măsuri fiscale controversate, printre care și taxa CASS pentru concediile medicale ale mamelor.

Decizia premierului desemnat reprezintă un prim semnal clar de bunăvoință transmis către PSD. Social-democrații au condiționat anterior orice susținere sau negociere de o „îndulcire” a reformelor radicale propuse inițial de Ilie Bolojan, cerând explicit renunțarea la măsurile care pun presiune pe categoriile vulnerabile.

Totuși, Mureșan a avertizat că marile reforme începute de guvernul Bolojan vor fi continuate și că nu va veni cu măsuri populiste, indiferent de așteptări.

Siegfried Mureșan, după desemnarea ca premier: „Sunt pregătit să formez un guvern serios”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a declarat vineri, 18 septembrie, la Palatul Parlamentului că este pregătit să formeze un guvern serios, reformator, pro-european. Europarlamentarul a spus că va începe alături de PNL, USR şi UDMR, munca la un program de guvernare. Și Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna au făcut declarații la Palatul Parlamentului.

„Am fost pregătit atunci şi sunt pregătit şi acum să formăm un guvern serios, reformator, proeuropean, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creşterea nivelului de trai oamenilor şi în măsuri bune pentru oameni. Sunt conştient că România are nevoie de un guvern serios şi credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an”, a spus Siegfried Mureşan, la Parlament.

Totodată, acesta a subliniat că România a devenit o țară mai stabilă și mai puternică în raport cu perioadele anterioare, considerând că este esențial să menținem această direcție.

„Ce va urma? Am decis că împreună cu experţii noştri din Partidul Naţional Liberal, din Uniunea Salvaţi România şi din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru ţară, din prima zi în care acest guvern va fi învestit”, a transmis Siegfried Mureșan din Parlamentul României.

Mureșan va începe de astăzi să lucreze la programul de guvernare împreună cu colegii din cele trei partide.

Siegfried Mureșan a transmis pe Facebook, vineri dimineață, că a început lucrul la formarea noului Guvern. Liberalul a anunțat că procesul va fi comunicat transparent și că urmează o conferință de presă comună pe tema formării Executivului.