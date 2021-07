Familia se află la Brașov astăzi, de acolo a postat vedeta Antenei 1 câteva imagini surprinzătoare. Soțul și copiii apar în cadru.

Totodată, Mirela Vaida a făcut și câteva precizări. „Am venit să-i lăsăm pe cei mari în tabăra, o săptămâna! Noi plecăm acasă, mai singuri și mai „bătrâni”. Ce repede cresc copiii…”, a notat prezentatoarea de la „Acces Direct”.

Vedeta de televiziune Mirela Vaida are un mariaj fericit alături de Alexandru. Cei doi sunt căsătoriți de unsprezece ani. Se înțeleg perfect, deși vedeta mărturisește că sunt total diferiți. Lui Alexandru nu-i place să fie în centrul atenției.

Soțul Mirelei Vaida este director comercial la o companie și călătorește foarte mult prin țară. „El este un tip mai retras. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, explica Mirela Vaida într-un interviu pentru revista Viva în 2019.

