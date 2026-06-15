Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul

Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Nicușor Dan a semnat decretul pentru revocarea acestuia și l-a desemnat pe Adrian Veştea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea. Domnul Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative: a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes.

E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare. De exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a spus Nicușor Dan în weekend.

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După anunțul președintelui, Adrian Veștea a fost acuzat că și-a trădat partidul (PNL) și că este „complet desprins de realitate”, după cum a afirmat Tudor Chirilă în mediul online.

„Sunt o persoană care cred că a tratat cu maturitate fiecare lucru și cred că fiecare coleg al meu ar trebui să facă la fel. Ar trebui să ne aplecăm cu toții, să vedem dacă reușim să avem evaluări trimestriale, semestriale și să vedem dacă țara reușește să meargă într-o direcție bună. Vin la București în intenția de a face ceva pentru țara noastră.

Cred că vom ajunge la o maturitate și vom înțelege cu toții că a avea responsabilitatea, de a avea un premier liberal, care are 30 de ani în acest partid, care a ocupat în decursul timpului diverse funcții, a făcut parte din Guvernul României, cunoaște ce înseamnă jaloanele din PNRR, cunoaște ce înseamnă deficitul bugetar”, a spus Adrian Veștea, după ce a văzut cum au reacționat românii la anunțul lui Nicușor Dan.

La doar câteva ore după ce președintele României a anunțat că l-a desemnat pe Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, Mihai Morar a reacționat dur în mediul online.

„Nu îmi pare rău că te-am votat, dar mi-e silă că te-ai pesedizat”, a scris prezentatorul pe Facebook, în dreptul unei înregistrări de ecran prin care arată că fotografia pe care o avea pe profil cu Nicușor Dan a fost ștearsă.

„Tot din inimă, nu pe ascuns, îți spun sincer, după un an: mi-e rușine de cine ai ajuns, Nicușor Pesedan”, a mai scris Mihai Morar pe celebra rețea de socializare.

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