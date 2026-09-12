După o așteptare de câteva zile, ediția de aseară a adus primele imagini tensionate și a reamintit că testul suprem se trăiește cu emoțiile la vedere și cu sentimente puternice ce nu pot fi ascunse. Revederea dintre cupluri a fost marcată de multe comentarii înțepătoare și de contre aruncate între parteneri și ispite.

După prezentări care au scos la iveală insecurități, gânduri cu privire la ceea ce va urma și focuri ce nu se vor stinge curând, au urmat alegerile de date. Armina, cea care primise ghirlanda aurie, a decis să meargă la întâlnire cu Jaguarul, iar Marco, purtătorul de ghirlandă specială, a ales-o pe Gabriella să îi fie parteneră.

Cele două ieșiri au fost total diferite - dacă Marco și ispita ar fi vrut să nu se mai termine, Armina și George au ales să rămână la discuții clare și la gândul că revin curând în vilă.

După primele date-uri, diseară este timpul ca și ceilalți să afle ce le-a pregătit Thailanda pentru prima ieșire din case. Se va lăsa cu multe glume, înțepături și peisaje superbe, care le vor câștiga rapid amintirile. Însă mai departe de atât vor putea apărea și primele conexiuni reale?

Dacă aseară primele răsunete ale cutiei cu surprize au adus lacrimi, emoțiile cresc diseară și ating apogeul, când în curtea din vila fetelor se va aprinde flacăra ispitei.

Fiecare dintre cele cinci partenere va spera că nu este vorba despre omul iubit, însă bonfire-ul va răspunde rapid la întrebări.

Ce le va spune Radu Vâlcan, după ce vor păși pe podul care a simțit fiecare gând, fiecare lacrimă sau fiecare împăcare? Să fie vorba despre o limită deja încălcată? Sunt întrebări importante, care își vor găsi răspuns, doar de la ora 20.00!