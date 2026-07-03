Noul spațiu a fost gândit pentru a le oferi clienților o experiență mai clară, mai confortabilă și mai ușor de parcurs, de la verificarea vederii până la alegerea ochelarilor de vedere, ochelarilor de soare sau a lentilelor de contact potrivite. Prin această relocare, OPTIblu continuă să dezvolte o rețea de magazine adaptată nevoilor actuale ale consumatorilor, care caută soluții moderne de optică medicală în spații comerciale cu trafic ridicat.

Un spațiu modernizat pentru o experiență mai clară

Magazinul OPTIblu din Mall Vitan București este conceput ca un loc în care clienții pot parcurge mai simplu procesul de alegere a ochelarilor potriviți. Noul spațiu modernizat contribuie la o experiență mai fluidă, în care produsele sunt mai ușor de explorat, opțiunile pot fi comparate mai clar, iar recomandările specialiștilor vin în completarea nevoilor fiecăruia dintre oameni.

Această abordare este importantă într-un domeniu în care decizia nu se rezumă la modelul unei rame. Ochelarii trebuie să răspundă corect nevoilor vizuale, dar și modului în care sunt folosiți zilnic: la birou, în fața ecranelor, la volan, în activități dinamice sau în momentele de relaxare. În același timp, designul rămâne important, pentru că ochelarii sunt și un accesoriu care completează stilul personal.

Prin integrarea serviciilor de optometrie în experiența de magazin, oamenii pot primi sprijin specializat într-un singur loc.

Branduri internaționale și soluții pentru stiluri diferite

Portofoliul disponibil în magazinele OPTIblu include unele dintre cele mai cunoscute branduri internaționale de ochelari, printre care Vogue, Armani, Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Guess și multe altele. Selecția acoperă stiluri variate, de la modele clasice și discrete până la rame cu design contemporan, pentru clienți care caută atât confort vizual, cât și o alegere potrivită personalității lor.

Prin redeschiderea magazinului din Mall Vitan București într-un nou spațiu modernizat, OPTIblu oferă o experiență completă de optică medicală, construită și în jurul consultațiilor oferite în mod gratuit de profesioniști.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group (OIG) este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați cu 98 de magazine sub brandurile OPTIblu, Optiplaza și O51 – o rețea extinsă dedicată vederii sănătoase, stilului personal și inovației în îngrijirea ochilor.

Din 2025, este parte din grupul EssilorLuxottica, liderul global în domeniul opticii și al ochelarilor premium.

Foto: OPTIblu

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