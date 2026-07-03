Vlădău susține că nu s-a referit niciodată la ideea că o femeie trebuie redusă la tăcere. În opinia lui, mesajul transmitea dorința unui cămin liniștit, fără conflicte.

„Îți spun sincer, nu m-aș fi așteptat niciodată să existe un asemenea val de hate. Știi că m-a întrebat care cred eu că sunt nevoile de bază ale bărbatului. Eu asta am răspuns. După aceea am explicat în ce context spuneam lucrurile acestea.

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Nu era «taci din gură». Era să nu existe război. Să vii într-o casă în care este pace. Asta îți dorești când vii acasă, la iubita ta, la soția ta, la copiii tăi. Nu vrei să mai ai conflict și acolo. Poate ai avut la serviciu, poate ai avut pe stradă. Dar lumea nu mai are răbdare să asculte tot”, a spus Bogdan Vlădău pentru Cancan.

„A început o domnișoară care a făcut foarte multe clipuri. Când eram noi mai tineri, ca să devii cunoscut trebuia să ai niște merite. Trebuia să cânți, să dansezi sau să joci. Astăzi poți să te apuci să critici niște oameni mai cunoscuți și pe spatele lor să-ți faci imagine”, a mai spus acesta.

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Vlădău a precizat că nu are o problemă cu oamenii care îl contrazic.

„Este o părere personală. Dacă nu îți place părerea mea despre un subiect, nu mă mai urmări și atât. Nici pe Iisus nu L-a plăcut toată lumea. N-am avut nicio intenție să jignesc femeile, nicio secundă. Cred că sunt cel mai frumos lucru care ni se întâmplă în viața asta”, a încheiat Bogdan Vlădău.

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