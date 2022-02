Interviu cu Robert Niță după „Survivor România”. Ce spune despre problemele de sănătate: „Încep investigațiile medicale”

Libertatea: A trecut o săptămână de la eliminarea ta. Cum te mai simți acum?

Robert Niță: Nu sunt mari îmbunătățiri, doar din punct de vedere al confortului, al igienei. O să încep și investigațiile medicale, ca să am un diagnostic exact și, după aceea, recuperarea. Sper ca ușor, ușor totul să reintre în normal.

-Care a fost cel mai dificil moment din competiție pentru tine? Când ai realizat că nu mai poți continua?

-Cel mai dificil moment a fost jocul de forță, la care m-am accidentat – sau la care m-a ajutat să mă accidentez Nedelcu, fotbalistul din tribul rival – dar așa este la joc, nu este nicio problemă. Chiar am schimbat câteva priviri și la consiliul de eliminare. E competiție. Era foarte motivat, îl bătusem în primele două jocuri. Vina mea a fost că în momentul în care am văzut că a dărâmat totemul și a câștigat, m-am relaxat, el a continuat să împingă în bârna aceea și de acolo a venit și accidentarea. Am sperat până în ultima clipă că voi putea continua, dar chiar am avut o discuție cu doctorul la 2-3 zile după accidentare și i-am spus „Eu sunt cel mai bun doctor pentru mine. Știu cum reacționează organismul, știu cam despre ce este vorba cu accidentarea. Nu cred că voi continua”.

-Cum te-ai înțeles cu ceilalți Faimoși?

-Nu a fost mereu liniște în tribul vostru. Liniște nu va fi niciodată sau va fi liniște în tribul Faimoșilor în momentul când vor rămâne doi concurenți, doi foști colegi, pentru că am fost 12 caractere diferite, idei diferite, generații diferite, mentalități diferite. Sper să aibă rezultate măcar, că nu sunt obligați să fie prieteni. Să se respecte între ei și să aibă rezultate. Restul sunt cancan-uri și ați văzut și dumneavoastră că sunt foarte multe discuții.

-După accidentare ai devenit oarecum antrenorul echipei tale. Cum te-au ajutat experiențele tale sportive în a face această trecere?

-Da, m-a ajutat foarte mult experiența sportivă, m-a ajutat foarte mult că am practicat un sport de echipă. Din păcate, s-a întâmplat accidentarea, am fost nevoit să trec pe banca de rezerve. A fost la propunerea grupului trecerea aceasta, să vin cu sfaturi, pentru că am făcut-o și la începutul, la primele jocuri, și aveau încredere în mine. Lucram la moralul lor, mai făceam câte o glumă, pe alții îi motivam, dar așa cum am spus mai devreme: este un joc, este o competiție și, din păcate pentru unii, se văd și caracterele în competiția aceasta. Așa că, aș prefera să mă opresc aici și să le doresc tuturor baftă.

-Este Survivor cea mai dificilă provocare pe care o poți accepta în viață?

– Survivor, cu siguranță, este cel mai tare reality show din lume, este o provocare pentru absolut oricine, nu știu dacă cea mai dificilă sau nu. Cu siguranță, și va spune cineva care a stat puțin timp acolo, este o experiență intensă, o experiență care are toate ingredientele pentru a fi cea mai tare experiență din viața unui participant. Este vorba de fizic, de psihic, de rezistență, de a-ți atinge limitele, de a supraviețui în condiții dificile: cu insecte de dimineață până seara în jurul tău, cu târâtoare, fără mâncare, fără condiții minime de igienă și multe, multe altele.

În unele zile cu o singură lingură de orez, în alte zile fără nimic. Deci, e clar că în momentul când ieși de acolo apreciezi altfel lucrurile, gândești altfel și ieși un alt om. Pentru mine, repet, Survivor a fost cea mai intensă și cea mai tare experiență din viața mea, după care am rămas cu multe învățăminte. Pot spune că mi-am schimbat unele principii de viață în care credeam și pe care le aplicam cu strictețe. Una peste alta, cred că experiența Survivor mă va ajuta și de acum încolo.

