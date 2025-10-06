Cei trei comedianți vin cu glume noi, dar și cu multe surprize pentru fani, pe 6 și 7 octombrie 2025, de la ora 20.00, iar înainte de a urca pe scenă, Radu Bucălae a stat de vorbă cu Libertatea despre glumele pe care le va face.

„În ultimii ani, umorul meu s-a axat mai mult pe ironie. La Sala Palatului va fi «Scandalos». Am pregătit un material nou, cu subiecte sensibile, pe care le-am testat deja, în secret, la clubul nostru. Reacțiile publicului sunt exact ce trebuie, iar asta mă motivează să îl duc mai departe”, a afirmat comediantul.

Ținând cont că Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, s-au mutat într-o casă nouă, am vrut să aflăm de la vedetă cum a fost procesul de amenajare.

„Casa arată senzațional, dar nu e genul de proiect pe care îl termini într-o lună. Am lucrat cu doi designeri de interior extraordinari, care între timp ne-au devenit prieteni. Ne-au ajutat să ne clarificăm ce ne dorim și să aducem la viață apartamentul visurilor noastre. Noi aveam idei generale, dar ei au venit cu expertiza, cu gama largă de opțiuni și cu punerea în practică. Recomand oricui un designer – pentru noi a fost un adevărat «life changer»”, a mai spus Radu Bucălae.

Și, dacă tot s-au mutat în casă nouă, l-a, întrebat pe Radu Bucălae dacă urmează să devină și părinți.

„Aceasta e întrebarea pe care ar trebui să mi-o tatuez pe braț, atât de des o primesc. Și înțeleg de ce! Momentan așteptăm să ne mutăm complet și vrem să ne bucurăm de casa noastră. Un «Bucălae mic» va veni atunci când o să simțim amândoi că e momentul potrivit”, a încheiat vedeta de la Antena 1 interviul pentru Libertatea.

