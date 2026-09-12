Ce face maestrul Ioan Holender în fiecare weekend, din septembrie până în noiembrie 2026, la Cazinoul din Constanța

Cazinoul din Constanța devine în această toamnă scena unui amplu eveniment dedicat muzicii clasice. Timp de 11 weekenduri, între 12 septembrie și 22 noiembrie 2026, clădirea emblematică de la malul Mării Negre găzduiește Cazino Music Festival, un proiect internațional construit în jurul unor artiști de renume și al unui repertoriu care depășește granițele muzicii clasice tradiționale.

Directorul artistic al festivalului este Ioan Holender, una dintre personalitățile importante ale scenei muzicale europene. Fost director al Operei de Stat din Viena și fost director al Festivalului Internațional George Enescu, maestrul a acceptat să construiască programul primei ediții a festivalului după standardele marilor evenimente culturale europene.

11 propuneri muzicale diferite

Cazino Music Festival se desfășoară în sala de concerte a Cazinoului din Constanța, care are 300 de locuri și o acustică unică. Fiecare dintre cele 11 weekenduri are propria identitate artistică, iar programul propune publicului o călătorie prin mai multe epoci, stiluri și forme de expresie muzicală.

Festivalul debutează pe 12 și 13 septembrie 2026 cu Janoska Ensemble, într-un weekend intitulat „Virtuozitate fără granițe”. Evenimentul continuă cu I Solisti Veneti, într-o întâlnire dedicată „Rafinamentului Barocului italian”.

Pe parcursul festivalului vor urca pe scenă Liviu Holender & Adriana Gonzalez, cu „De la Mozart la Broadway”, CrossNova, cu un dialog între „Tradiție și inovație”, Romana Amerling & The Henry Love Group, care propun „Atmosfera Vienei și Parisului interbelic”, și Hugo Wolf Quartett, într-un program dedicat „Tradițiilor în dialog”.

Eddie Luis 5 va propune „O călătorie în jurul lumii prin muzică”, în timp ce surorile Ania și Sophie Druml, reunite sub numele Druml Sisters, vor aduce în fața publicului tema „Două surori, un singur limbaj muzical”.

Unul dintre weekenduri este rezervat Arcadia Quartet, reprezentant al „Excelenței muzicii de cameră românești”. Ultimele două întâlniri din cadrul festivalului sunt dedicate artei lirice: Adela Zaharia va prezenta „O voce de referință a operei contemporane”, iar Ionuț Pascu va încheia seria cu „Marile roluri ale baritonului verdian”.

Artiști de pe marile scene europene

Unul dintre obiectivele festivalului este să aducă la Constanța artiști care, în mod obișnuit, pot fi ascultați în marile centre culturale europene. Selecția invitaților a fost realizată de Ioan Holender, care a urmărit ca publicul să aibă acces la interpreți internaționali de marcă, în cadrul unei săli cu o capacitate de doar 300 de locuri.

Programul nu se limitează însă la repertoriul clasic. Alături de baroc și muzica clasică apar jazzul, musicalul, repertoriul liric, crossover-ul și proiectele care propun formule diferite de concert. Astfel, fiecare weekend are o atmosferă proprie și se adresează inclusiv celor care nu sunt obișnuiți să participe la concerte de muzică clasică.

Pentru Ioan Holender, criteriul principal în alcătuirea programului este calitatea. Ideea festivalului este ca muzica să poată fi descoperită și de publicul care vine pentru prima dată la un astfel de eveniment, fără ca experiența să fie rezervată exclusiv cunoscătorilor.

„Cel mai important este ca în interiorul Cazinoului să se întâmple ceva pe măsura a ceea ce reprezintă clădirea pe dinafară. Firul roșu trebuie să rămână calitatea. Dacă acest criteriu este înțeles până în cele mai mici detalii, inclusiv în lucrurile care nu trebuie neapărat spuse, dar trebuie gândite, atunci putem ajunge acolo unde sper să ajungem.

Muzica nu trebuie să fie întâmpinată cu prejudecata că trebuie mai întâi să o cunoști ca să te poți bucura de ea. Poți veni fără să știi. Dar trebuie să vii deschis și să ai curiozitatea de a rămâne. Dacă spectatorul va spune «Vreau să vin din nou», atunci am reușit”, a spus Ioan Holender, directorul artistic al Cazino Music Festival.

Pentru Cazinoul din Constanța, alegerea programului este inseparabilă de standardul pe care clădirea și istoria ei îl impune.

„Avem patrimoniul necesar. Avem o istorie extraordinară. Avem Marea Neagră și suntem locul în care s-au întâlnit culturi, limbi și comunități timp de secole. Avem instituții și artiști care au construit în timp. Prestigiul Cazinoului nu poate fi întreținut numai de arhitectura sa și de propria istorie.