Regele Charles se află în mijlocul unui scandal diplomatic la Budapesta, din cauza unui cadou primit din Ungaria. Relațiile diplomatice și gesturile protocolare dintre casele regale și guvernele străine sunt analizate de obicei cu rigurozitate, însă un episod recent a provocat tensiuni neașteptate între Londra și Budapesta.

Lipițanul, Rolls-Royce-ul raselor de cai

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a primit cadou doi cai de rasă din Ungaria, un gest simbolic menit să sublinieze legăturile istorice dintre cele două națiuni.

Donația, inițiată ca un semn de respect față de pasiunea binecunoscută a monarhului britanic pentru echitație și cai de rasă, a declanșat însă dezbateri aprinse în spațiul public și pe scena politică maghiară.

După ce animalele au fost transferate, din Ungaria au început să apară solicitări oficiale și presiuni publice prin care i se cerea suveranului britanic să restituie caii.

O scrisoare „dură” adresată monarhului, prin care i se cere să înapoieze caii, a declanșat o dispută diplomatică în politica maghiară, relatează The Telegraph.

Lipițanul este Rolls-Royce-ul tuturor raselor de cai. Îl poți recunoaște după blana sa albă impecabilă și privirea sa aristocratică, inteligentă. Un astfel de exemplar, cu toate cele necesare, echipament, acte care atestă pedigree-ul și un antrenament ceremonial riguros, poate valora aproximativ 70.000 de lire sterline.

Niciun alt animal nu ar putea fi mai potrivit pentru a fi deținut de un rege și, prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză că, în 2024, regele Charles al III-lea a primit o pereche de lipițani drept cadou de încoronare din partea Ungariei. Caii au fost predați Grajdurilor Regale de Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul Apărării de la acea vreme și fost ambasador la Londra.

Caii vor rămâne în Marea Britanie

Cei doi cai, în vârstă de șase și, respectiv, opt ani și numiți Nelson și Iveco, au fost cadoul perfect pentru Charles. Pe lângă faptul că este iubitor de cai, regele este pasionat de istorie, studiind acest domeniu la Cambridge în tinerețe. Știa, așadar, că lipițanul era rasa folosită de familiile regale din Europa Centrală în întregul Imperiu Austro-Ungar în perioada Habsburgilor, o dinastie cu care este înrudit îndepărtat.

Dar în această vară, cei doi cai de elită, crescuți pentru a trage trăsuri, au fost implicați într-o dispută diplomatică deloc elegantă. În iulie, Palatul Buckingham a primit ceea ce a fost descris drept o scrisoare „formulată într-un ton foarte ferm” din partea Ministerului Agriculturii din Ungaria, care ar fi cerut ca animalele să fie returnate hergheliei de unde proveneau.

Atât Palatul, cât și guvernul ungar au minimalizat ulterior situația, prezentând-o drept rezultatul unei erori administrative.

Caii vor rămâne în Marea Britanie „așa cum a fost intenționat inițial”, a declarat pentru The Telegraph un purtător de cuvânt al Ambasadei Ungariei.

Vestea despre scrisoare a provocat agitație în Ungaria, unde disputa a fost relatată în mod repetat de presa locală. Partidul Creștin-Democrat al Poporului, aflat în opoziție, a cerut acum ca scrisoarea originală să fie făcută publică în întregime, pentru a se stabili „cine este responsabil pentru faptul că Ungaria a ajuns de râs”. Partidul a numit aventura „Războiul Cailor Ungaro-Britanic”.

„Sunt proprietatea statului ungar”

Ministerul Agriculturii a recunoscut, la rândul său, că în iulie i-a fost trimisă o scrisoare regelui, care „a fost formulată în mod inexact”, a precizat ministerul într-un comunicat, vineri dimineață. Acesta a adăugat că a „corectat imediat eroarea” și a clarificat pentru partea britanică faptul că „nu dorește să aducă animalele înapoi acasă”, astfel încât „acești doi cai deosebiți (să poată) continua să fie ambasadori demni ai creșterii lipițanilor maghiari și ai relațiilor ungaro-britanice”.

Cu toate acestea, ministerul a dezvăluit vineri și că animalele „au fost transferate în 2024 la Grajdurile Regale în baza unui acord de împrumut”. Prin urmare, din punct de vedere tehnic, acestea „rămân proprietatea statului ungar”, deși autoritățile continuă să considere animalele „un cadou”.

Episodul neobișnuit a început în urmă cu doi ani, la Szilvásvárad, herghelia de stat a Ungariei, care a fost vizitată de doi oficiali ai Palatului Buckingham: Toby Browne, pe atunci Crown Equerry și fost călăreț de rang înalt în Cavaleria Casei Regale, și Matthew Powers, vizitiul-șef al regelui.

Cei doi fuseseră invitați la herghelie de oficialii ungari pentru a selecta doi cai care urmau să ajungă la Grajdurile Regale din Londra. Ei i-au ales pe Neapolitano XXVII-44, cunoscut în grajd sub numele Nelson, și pe Incitato XVIII-3, numit și Iveco.

Schimbul de cai din 2024

Caii au fost predați în curtea Grajdurilor Regale de la Windsor „în dimineața solstițiului de vară”, după cum subliniază cu grijă site-ul hergheliei. De atunci, se pare că Nelson și Iveco au dus o viață destul de sedentară la Windsor. Rareori au fost scoși pentru îndatoririle ceremoniale în care maghiarii sperau, probabil, să aibă un rol principal. Dar, potrivit tuturor informațiilor, sunt fericiți și bine îngrijiți. Se înțelege că scrisoarea trimisă de Ministerul Agriculturii și primită de Palat nu susținea că animalele ar fi fost tratate necorespunzător sau ținute în condiții improprii.

Așadar, de ce să ceară acum returnarea lor la Szilvásvárad? Imaginea de ansamblu este că „totul are legătură cu recenta schimbare de guvern din Ungaria”, spune Martyn Rady, profesor emerit de istorie a Europei Centrale la University College London.

Nelson și Iveco, dăruiți de Guvernul Orban

Caii au fost oferiți lui Charles de guvernul anterior al Ungariei, condus de Viktor Orbán și partidul său, Fidesz. Orbán a condus Ungaria timp de 16 ani și a fost criticat pe scară largă de alți lideri europeni – și de propriii cetățeni – pentru regresul democratic și legăturile sale strânse cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. El a fost, de asemenea, acuzat că a încercat să obțină în mod necorespunzător influență asupra altor puteri străine prin intermediul cadourilor.

„Guvernul Orbán a cedat cantități uriașe de active ale statului unor prieteni ai guvernului, unor oameni asupra cărora dorea să exercite influență în afaceri și unor străini importanți, așa cum îi considera”, spune profesorul Rady.

Orbán a fost înlăturat de Peter Magyar, liderul partidului Tisza, în luna mai a acestui an. Miercuri seară, fostul premier a publicat pe Facebook o secvență din filmul maghiar Glass Tiger, din anii 2000. Personajul principal spune replica: „Sunt toți idioți aici?”. Orbán a însoțit secvența de mesajul: „A luat guvernul înapoi caii dăruiți regelui Charles al III-lea?”, precum și de un emoji care își pune mâna pe față, exasperat.

Vina i-ar aparține unui „funcționar-junior”

De când a preluat funcția, Magyar „a anulat o serie de ordine permanente, ca să spunem așa”, afirmă Rady. În opinia sa, se pare că „un funcționar junior din cadrul biroului pentru recuperarea activelor naționale a descoperit acești doi cai și, ca urmare, a fost trimisă o scrisoare stupidă”, explică el. „Guvernul ungar și-ar fi dat seama imediat că a mers prea departe, că lucrurile au scăpat de sub control și, prin urmare, întreaga problemă a fost închisă aproape imediat.”

Comentatorul politic ungar András Hont este de acord. Întreaga situație este rezultatul „amatorismului”, consideră el. Ministerul Agriculturii „probabil i-a dat unui funcționar o listă cu cadourile anterioare ale ministerului, iar funcționarul a trimis apoi o scrisoare circulară la adresele furnizate”.