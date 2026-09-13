Doi români, cu vârste de 36 și 46 de ani, au fost arestați preventiv, vineri, în Austria, după ce au comis o serie de furturi din magazine și farmacii, relatează Krone.

Cei doi au fost interceptați în trafic de polițiștii de frontieră la scurt timp după ce au furat mai multe parfumuri de valoare dintr-o unitate comercială din localitatea Unterweitersdorf.

Prinși în trafic la ieșirea de pe autostradă datorită unor clienți atenți

Incidentul s-a petrecut vineri, în jurul orei 16:40, într-un magazin din Unterweitersdorf.

Acțiunea celor doi români nu a trecut neobservată: câțiva clienți vigilenți au remarcat mișcările suspecte și au alertat imediat un angajat al magazinului.

Deși suspecții au părăsit rapid incinta și au încercat să își piardă urma, fuga lor a fost de scurtă durată.

În acel moment, un echipaj din cadrul Departamentul de Imigrări și Poliție de Frontieră efectua controale de rutină chiar la ieșirea de pe autostradă din Unterweitersdorf.

Observând vehiculul suspect indicat în alertă, polițiștii au tras mașina pe dreapta și au trecut la percheziționarea amănunțită a acesteia.

Zeci de flacoane de parfum confiscate

Verificările efectuate în interiorul autoturismului au scos la iveală un stoc impresionant de parfumuri scumpe, pentru care niciunul dintre cei doi ocupanți nu a putut prezenta bonuri fiscale sau documente de proveniență.

Anchetatorii au stabilit până în prezent originea unei bune părți din marfă:

15 parfumuri au fost furate direct din magazinul din Unterweitersdorf.

17 parfumuri proveneau dintr-o altă filială a lanțului comercial, situată în localitatea Marchtrenk.

27 de alte parfumuri găsite în mașină fac obiectul unor investigații suplimentare pentru identificarea pagubașilor.

În cadrul audierilor preliminare, bărbatul în vârstă de 36 de ani a colaborat cu anchetatorii și și-a recunoscut pe deplin faptele în scris. În schimb, complicele său de 46 de ani a refuzat să dea orice fel de declarație în fața autorităților.