Tânăra a ales celebrul Saint-Tropez, iar pentru sejur s-a cazat într-un hotel de lux, recunoscut la nivel internațional pentru eleganța sa, arhitectura impresionantă și serviciile premium. Tarifele practicate aici ajung la câteva mii de euro pentru o singură noapte de cazare, ceea ce îl transformă într-o destinație rezervată în special turiștilor cu bugete generoase.

Imaginile publicate de Ioana Țiriac pe rețelele sociale au atras imediat atenția urmăritorilor. Decorul spectaculos, piscina cu vedere asupra împrejurimilor și atmosfera exclusivistă au fost apreciate de fani, iar mesajul care a însoțit fotografiile a stârnit numeroase comentarii.

Hotel cu aspect de castel. Prețuri pe măsură

Fiica lui Ion Țiriac a ales să se cazeze la Chateau de la Messardiere, unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe Riviera Franceză. Construit în secolul al XIX-lea, domeniul impresionează prin arhitectura sa de inspirație romantică, cu turnuri rotunde, arcade și cupole care îi conferă aspectul unui castel desprins din povești.

Proprietatea face parte din prestigiosul lanț hotelier Airelles și este considerată una dintre cele mai exclusiviste unități de cazare din Saint-Tropez. Înconjurat de grădini întinse și cu priveliști spectaculoase asupra Mediteranei, hotelul oferă o experiență de lux completă, fiind preferat de celebrități și oameni de afaceri din întreaga lume.

În fotografiile publicate din vacanță, Ioana Țiriac apare lângă piscina impresionantă a hotelului, purtând o rochie neagră, mulată. Tânăra a însoțit imaginile și de un mesaj, după cum notează Fanatik: „Măreția se câștigă în rundele pe care nu le vede nimeni!”.

Luxul are însă un preț pe măsură. Potrivit tarifelor practicate de hotel, o noapte de cazare începe de la aproximativ 950 de euro în extrasezon. În perioada de vârf a verii, când Saint-Tropez este una dintre cele mai căutate destinații din Europa, prețurile cresc considerabil.

În lunile iunie, iulie și august, o cameră poate depăși cu ușurință 1.700 de euro pe noapte, iar pentru suitele premium sau camerele cu facilități speciale tarifele pot ajunge chiar și la 2.500 de euro pentru o singură noapte.

Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, în vacanța de la Chateau de la Messardiere din Saint-Tropez (Franța) | Foto: InstagramIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

Costurile ridicate sunt explicate și de statutul proprietății. Chateau de la Messardiere este încadrat în categoria „palace”, o distincție acordată doar celor mai exclusiviste hoteluri din Franța, considerată superioară clasificării obișnuite de cinci stele. Această recunoaștere certifică standardele excepționale privind serviciile, confortul și experiența oferite oaspeților.

Interesul pentru această proprietate este atât de mare încât camerele sunt rezervate cu multe luni înainte. În plin sezon estival, disponibilitatea este extrem de redusă, iar cei care doresc să petreacă o vacanță aici trebuie să își planifice sejurul din timp.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Libertador 07.08.2026, 14:58

Superbă locația, superbă prințesa... Da\' nea Ioane, nu ne dai și nouă, săracilor, ceva de ronțăit? O școală, un spital, un centru de cercetare (sportivă), o fundație pt. copiii orfani, un centru de selecție națională pt. sport, poate chiar un centru de excelență în științe politice (care să pregătească politicienii de mâine)... Zic și io, nu dau cu paru\'... Săru\'mâna, patroane.

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