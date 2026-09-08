O investiție imobiliară implică zeci sau chiar sute de mii de euro, cel puțin așa cred mulți dintre români. Există însă alternative chiar și pentru cei care au bugete mici. În momentul de față, poți să faci investiții în real estate, dacă ai economisit 1.000 de euro.

Nu vorbim de acțiuni la marii dezvoltatori listați pe Bursa de Valori București, ci de o variantă prin care investești alături de antreprenorul din imobiliare așa cum o făceau până acum doar cei cu bugete de milioane de euro.

Cu o investiție minimă de 1.000 de euro poți să ai propriul aport în componenta dedicată închirierilor pe termen scurt a unui proiect premium din Capitală, Urban Spaces Built To Rent. Cele 32 de apartamente fac parte dintr-o dezvoltare mixtă de 150 de milioane de euro, numită Urban Spaces Aviației.

„Ai trei vectori de randament. O dată câștigi cât câștigă dezvoltatorul, practic devii asociat cu dezvoltatorul în dezvoltarea proiectului și ai un randament de acolo. Există randamentul pe care îl are toată lumea de apreciere a assetului, care variază în funcție de fluctuațiile pieței, și există un randament operațional care, de data asta, nu mai implică efort din partea ta. E pur și simplu randamentul pe care îl ai ca acționar într-o companie care operează un asset”, a explicat într-un interviu Imobiliare.ro din seria “Întreabă expertul” Tic Nica, Chief Growth Officer pentru Growceanu, platformă de investiții în companii private prin care poți să investești în Urban Spaces Built To Rent.

Pentru că locuințele sunt gândite din start pentru a fi operate în regim hotelier randamentul pe care îl poți obține este net superior unor proprietăți standard la care au acces în orice ansamblu rezidențial micii investitori.

“Dacă iei un apartament standard și te duci cu el în piața de short rental, el probabil nu e optimizat pentru asta. Pe short term rental nu prea ai nevoie întotdeauna de parcare, foarte multă lume călătorește cu avionul, nu ai nevoie de același tip de spații de depozitare, probabil că ai o garderobă mai mică și așa mai departe. Dacă proiectul a fost optimizat din start pentru asta, va avea un randament sensibil peste, de la simplu la dublu”, a mai adăugat Nica.