Ceea ce e cu adevărat în sufletul ei doar ea știe, însă ceea ce i se vede pe chip este evident pentru toată lumea. Chiar dacă a trecut printr-un divorț dureros și cu multe implicații, Ioana Ginghină arată mai bine ca niciodată, iar asta se datorează faptului că a început să acorde o mai mare atenție propriei persoane și a început să descopere pasiuni la care nici nu visa atunci când era o femeie căsătorită.

„Mai nou, după ce am văzut filmul «Hustlers» (n.r. – povestea unui grup de foste stripteuse care se ambiționează să se îmbogățească) încerc să-mi găsesc undeva cursuri de dans la bară. Nu pentru că vreau să-mi schimb domeniul de activitate, ci pentru că sunt foarte mulți mușchi puși la muncă atunci când faci genul ăsta de sport. Plus că nu se știe niciodată ce rol vreodată voi primi, așa că mi s-a părut foarte interesant. Mi-am adus aminte că am și o prietenă care face deja asta și am zis că vreau și eu”, ne-a povestit amuzată actrița, completând că este conștientă de faptul că un astfel de antrenament este greu și solicitant. În timp ce mulți oameni încă au o prejudecată în ceea ce privește dansul la bară, actrița e convinsă că nu e nimic rușinos în acest tip de activitate: „O să le apreciez mai mult pe fetele care dansează la bară. Bine, le apreciam și așa, pentru că știu că este foarte greu ce fac ele”.

A ajuns la măsura XS și arată mai bine ca la 20 de ani

De câteva luni, de când s-a pronunțat divorțul de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină s-a reinventat pe toate planurile, dar mai ales în ceea ce privește aspectul fizic. Iar cel mai la îndemână a fost să se apuce de sport, vedeta găsindu-și refugiul în sala de antrenamente. Astfel, pe lângă bonusul de a arăta impecabil, actrița ajungând la măsura XS (53 de kilograme la 1,65 m), activitatea fizică a ajutat-o și să-și mențină mintea limpede. Iar regimul de viață pe care Ioana îl urmează acum este unul destul de strict: merge la sală de trei-patru ori pe săptămână, are grijă să mănânce sănătos și să nu consume zahăr deloc. Și cum rezultatele au apărut deja, actrița este mai mult decât încrezătoare și poate fi un exemplu pentru toate femeile de vârsta ei, care trec printr-un divorț dureros.

VIDEO: Bogdan Sorocan / FOTO: Dumitru Angelescu, Revista VIVA!

