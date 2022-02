Sâmbătă, 19 februarie, Ioana și Ilie Năstase au luat masa la un restaurant din București. O femeie pe care nu o cunoșteau s-a așezat lângă vedetă, a început să îi facă avansuri și, mai mult decât atât, a început să o pipăie. Scena a luat sfârșit abia când patronul restaurantului a reacționat, căci Ilie Năstase nu s-a implicat, conform spuselor soției lui, acestuia „îi plăcea ce se întâmplă”.

De atunci, cei doi s-au despărțit, nu s-au mai văzut și nu și-au mai vorbit. Până ieri, când s-au întâlnit întâmplător într-un mall din București. „Am venit la mall să scot niște bani, nu mai aveam, nu am ieșit de 3 zile. M-am intersectat cu Ilie, a venit la mașină, l-am rugat să nu se apropie. Trebuie să recunosc că am simțit o moliciune a corpului, o teamă, nu știu cum să explic.

Mă așteptam ca în seara respectivă să îmi ia apărarea și să facă ceva, măcar să se ridice de la masă, i-am spus de câteva ori să plecăm. El insista să mai stăm 5 minute, de la 5 s-au făcut 20 și tot așa. Tragedia a fost prelungită pentru mine”, a declarat Ioana Năstase pentru Impact.

„Când am coborât din mașină, am văzut că vine spre mine. Mi-am lăsat capul jos pentru a nu îl privi, ca să nu îl văd, măcar o perioadă, cât să pot să îmi revin. El trebuia să se ridice de la masă, să îmi ia apărarea, să zică să plecăm. Dar el a fost de acord cu tot ce mi-a făcut ea mie. Eu am avut noroc cu patronul de la restaurant. Ea ne-a invitat și la ea acasă, măcar o oră”, a mai dezvăluit aceasta.

Ioana Năstase încă e șocată din cauza întregii scene trăite. „În astea 3 zile am stat și m-am gândit, am încercat să mă liniștesc, să mă detașez de respectiva trăire. Nu am reușit, mai îmi trebuie ceva timp. Ușor nu este, clar, dar trebuie să o iau încet, treptat. Sunt sigură că o să îmi revin pentru că sunt o femeie puternică. Nu am putut să mănânc. (..) Am băut foarte multă apă, o să îmi revin. Încerc să nu îmi mai aduc aminte”, a mai spus Ioana Năstase.

În privința viitorului ei alături de Ilie Năstase, Ioana nu poate să dea asigurări că vor fi împreună, căci nu se gândește la o împăcare.

„Nu știu să răspund în acest moment, dar dacă ar fi să dau un răspuns acum, acesta ar fi NU. Probabil că el e obișnuit, așa ceva i s-a părut normal. Așa am perceput eu singura discuție pe care am avut-o după. Dacă ți se pare așa ceva normal ca om, ce să mai zic…”, a mai transmis Ioana.

„Nu am suferit niciodată ca acum. (..) A fost prea mare durerea de această dată. M-am simțit prinsă acolo, erau doi contra mea. Eu trebuia să stau, el consumase alcool, m-am gândit la el, să nu se urce la volan. Tot am insistat să plecăm, dar s-a ajuns unde s-a ajuns. Sper ca respectiva femeie să nu mai facă așa ceva, pe viitor. Eu le recomand tuturor să nu primească la masa lor persoane pe care nu le cunosc”, a mai explicat Ioana Năstase.

