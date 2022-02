În timp ce lua masa cu Ilie Năstase, de Ioana s-a apropiat o femeie pe care nu o cunoștea. A luat loc la masa lor, la fel și bărbatul care o însoțea. Vedeta a fost uimită când aceasta a început să îi facă avansuri. „Nu îmi revin, am avut o experiență foarte neplăcută. Este tragedia vieții. Sâmbătă seara, după ce am fost cu Ilie într-un centru de mobilă și l-am căutat o oră prin parcare, acesta mi-a zis că îi este foame. Eu nu am vrut să merg în niciun local, dar a insistat. După ce am ajuns la restaurant cu Ilie, a venit o femeie la masă, nu am înțeles cine a fost. Am înțeles că femeia respectivă este cunoscută, m-a agasat timp de 3 ore, nu am trăit niciodată o asemenea experiență”, a declarat Ioana Năstase.

Întâmplarea nu a luat sfârșit aici, femeia a invitat-o pe Ioana Năstase la toaletă, unde a început să o agaseze. „La un moment dat m-a întrebat dacă vreau să merg la toaletă. I-am zis că nu. A început să insiste și am zis hai să merg. La un moment dat, se uita în spatele meu și mi-a zis «mamă, ce fund apetisant ai! Ce te-aș ciupi!».

Când ne-am întors la masă, i-a zis lui Ilie că vrea să mă sărute. Am rămas șocată”, a mai adăugat Ioana.

Soția lui Ilie Năstase susține că respectiva femeie a și dezbrăcat-o în public, moment în care Ilie Năstase a reacționat, Ioana spune că acestuia îi plăcea momentul.

„Mi-a pus mâna pe toate cele, mi-a tras fermoarul de la bluză. Eram în trening. Când mi-a tras fermoarul, Ilie a rămas perplex pentru că am rămas în sânii goi și mi-a pus și mâna pe un sân. Într-un restaurant să faci așa ceva… au văzut oamenii ce s-a întâmplat. Femeia i-a zis lui Ilie că mă sărută, iar el i-a zis «Ok baby», adică lui îi plăcea ce se întâmpla acolo”, a declarat vedeta.

Cel care a intervenit a fost patronul restaurantului, bărbatul a așezat-o pe femeie la altă masă, iar scena s-a încheiat. „Am încercat să păstrez distanța. Patronul de acolo s-a băgat, a venit și a pus-o în altă parte, i-a zis: «Din acest moment stau eu lângă doamna Ioana, te rog frumos să pleci».

Partenerul meu îi făcea semne, de parcă era în regulă ce îmi făcea. Am vrut să plec, dar am rămas de dragul lui Ilie”, a încheiat aceasta.

Ilie Năstase a plecat din România

Ioana Năstase e șocată de scena pe care a trăit-o, dar și de decizia luată de Ilie Năstase. El a plecat din România, e în Franța, acolo unde și-a luat bilet doar dus. Ioana a rămas în țară, s-au despărțit după scena de sâmbătă seara. „E dureros și groaznic ce am trăit, am făcut publică chestia asta ca nu pățească și alte femei ca mine. Până la mașina i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sări să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foarte urât, nu se pot reproduce acele cuvinte.

În seara respectivă, am plecat separat, fiecare la casa lui. Am venit acasă, nu m-am ridicat din pat până aseară la ora 17, sunt încă în stare de șoc. A zburat a doua zi la Paris. Mi-a zis cu două zile înainte că are treaba și nu m-a întrebat dacă vreau să merg cu el. Mi a zis că nu știe când se întoarce, că și-a lua bilet doar de dus”, a mai declarat Ioana Năstase pentru Click!.

