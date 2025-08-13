Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025 a fost interpretat de Ion Paladi și Irina Rimes. Cântăreața și compozitoarea originară din Republica Moldova a cântat cele mai iubite melodii ale sale, iar publicul a interacționat cu ea, a cântat și a sărit aproape până la epuizare.

Ion Paladi, fericit după UNTOLD 2025

Un moment special a avut loc, când artista l-a invitat pe scenă pe cântărețul de muzică populară Ion Paladi, și el din Republica Moldova. Îmbrăcat în costum popular, el a fost însoțit pe scenă de mai mulți dansatori cu costume tradiționale. Alături de Irina Rimes, el a cântat melodia „Huțulca, huțulca”.

În mediul online, după spectacolul pe care l-au făcut împreună la UNTOLD 2025, Ion Paladi a reacționat: „Un vis împlinit cu emoții uriașe! ✨ Am trăit ceva ce nu voi uita niciodată, am cântat pe cea mai mare scenă, la cel mai mare festival, în fața a peste 100.000 de suflete care vibrau împreună cu mine! 🌟 Totul a arătat WOW și am simțit fiecare moment ca pe un cadou. 💛 Mulțumesc din inimă pentru toate mesajele, comentariile și felicitările voastre. 🙏 Fără voi, visul acesta nu ar fi avut aceeași magie. 💫 Mulțumesc Irina Rimes pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o! ❤️ Ești 🔝🔝”.

Tot el a arătat imagini din culisele concertului, înainte să urce pe scenă. A spus pe Facebook că nu își imagina vreodată să cânte la UNTOLD.

Reprezentația lor a fost un succes, peste 10.000 de fani s-au bucurat de muzica lor.

Ion Paladi, originar din Republica Moldova

Ion Paladi este un cântăreț și interpret renumit din Republica Moldova, cunoscut pentru vocea sa caldă și repertoriul divers. S-a născut într-o familie pasionată de muzică, ceea ce l-a ajutat să-și descopere talentul încă din copilărie. De-a lungul carierei sale, Ion Paladi a lansat numeroase albume de muzică populară și ușoară, devenind unul dintre artiștii preferați ai publicului moldovean.

A participat la numeroase festivaluri internaționale, promovând cultura și muzica moldovenească peste hotare. Pe lângă activitatea muzicală, Ion Paladi este cunoscut și pentru implicarea sa în proiecte culturale și sociale din țară.

A cântat alături de interpreți precum Pavel Stratan, Cristina Spătar și Irina Loghin, contribuind la proiecte și concerte comune. De asemenea, a fost invitat la diverse festivaluri unde a împărțit scena cu artiști importanți ai muzicii populare și ușoare.

