În urmă cu mai mulți ani, pe când locuia în vila din Izvorani, Irinel Columbeanu surprindea cu noua relație. Se afișa atunci cu Oana Cojocaru, o tânără pe care a cunoscut-o pe litoralul românesc, în timpul unui concurs de Miss. Cei doi erau destul de discreți, dar uneori își mai făceau apariția și la evenimente mondene, foarte apropiați și asortați din punct de vedere vestimentar.

Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru s-au despărțit în 2021

Ulterior, Irinel Columbeanu a întâmpinat probleme de ordin financiar, a fost nevoit chiar să se mute cu chirie într-un apartament din București. La brațul lui nu a mai apărut nici Oana, iubita cu 40 de ani mai tânără decât el. Abia în primăvara lui 2021 s-a aflat că cei doi nu mai formează un cuplu, după ce afaceristul a fost surprins în București în compania mai multor domnișoare. Printre ele nu era și Oana.

„De ce să mă afecteze? Foarte bine. Acum noi nu mai suntem într-o relație, deci nu ar avea de ce să mă afecteze, pentru că ne-am despărțit”, a declarat Oana Cojocaru, fosta iubită a lui Irinel Columbeanu, pentru site-ul Cancan.

Omul de afaceri nu a uitat-o pe fosta iubită tinerică

Într-un interviu pentru Fanatik, omul de afaceri a recunoscut că păstrează legătura cu Oana, ba chiar speră să se împace cu ea. „Eu am mai spus că femeia pe care nu am putut să o uit e Oana Cojocaru. M-a marcat mult și pentru că este o fată foarte frumoasă. Dar m-a și ajutat când mi-a fost greu.

Am locuit la un moment dat la ea. Sunt lucruri suficiente care să genereze un sentiment de admirație, amestecat cu recunoștință. Am rămas în relații bune cu ea. Dialogăm destul de des pe WhatsApp. Ea știe ce înseamnă pentru mine. Am scris și în cartea mea despre Oana, în volumul 3.

„Eu am cerut-o de soție pe Oana la un moment dat”

I l-am trimis personal, cu dedicație. Consider că ar mai exista o șansă pentru relația noastră. Din moment ce nu s-a întrerupt această legătură dintre noi. Cred că există șanse să reînnodăm relația. Eu am cerut-o de soție pe Oana la un moment dat. Atunci când locuiam la ea”, a zis omul de afaceri, care a explicat că nu a avut o relație bună cu tatăl Oanei.

„La un moment dat, am și primit niște mesaje destul de urâte de la tatăl ei. Mi-a spus să o las în pace pe Oana și să îmi văd de bătrânețile mele. Nu știu de ce nu s-a concretizat totul între noi cu o nuntă. Pot doar să fac speculații, dar nu îmi stă în caracter”, a mai dezvăluit Irinel Columbeanu.

