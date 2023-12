Fanii America Express, show la care a participat și Iulia Albu alături de iubitul ei Mike, știu deja ce este o nutrie, după ce au urmărit episodul 38 al emisiunii de la Antena 1, unde concurenții au intrat în contact cu aceste rozătoare.

După ce episodul în care concurenții de la America Express au avut de făcut curățenie în cușca nutriilor și apoi chiar au mâncat aceste rozătoare, Iulia Albu a anunțat pe rețelele de socializare că a adoptat un astfel de animal.

Nutria este un mamifer rozător semiacvatic originar din America de Sud. Face parte din Ordinul Rodentia, fiind numită și Castor de Chile sau Biber de Baltă.

„Am adoptat o… nutrie! Vom intra în detalii despre cum s-a întâmplat asta zilele următoare. Cotârlele nu au participat la filmare în semn de protest, nu le convine deloc când apare câte un intrus prin casă. Da, îl cheamă Capybara, atât s-a putut! Până găsim soluția cea mai bună pentru el, va fi parte din familia noastră.

Lucruri pe care nu le știam despre nutrii:

– nutriile pot înota de când se nasc

– incisivii lor sunt 🍊

– nutriile sunt animale inteligente și sociabile

în ciuda faptului că sunt privite ca dăunători.

Să aveți o zi cu zâmbete!”, a scris Iulia Albu pe contul său de Instagram.

Iulia Albu și Mike au mers la terapie de cuplu pentru a-și salva relația după America Express

Iulia Albu și Mike au stârnit multe controverse din cauza neînțelegerilor pe care le-au avut în cadrul show-ului de la Antena 1. Mulți au considerat comportamentul iubitului vedetei mult prea dur și nepotrivit față de aceasta. Cei doi au ajuns chiar să se despartă după ce s-au întors de la filmările pentru „America Express”, iar timp de o lună și jumătate au stat separați.

Într-un interviu pentru cancan.ro, Iulia Albu și Mike au dezvăluit că au apelat la un psiholog pentru a-și repara relația. Cei doi au făcut terapie de cuplu și au reușit să treacă peste o parte dintre problemele pe care le aveau în relație.

„Ne-am certat de vreo două ori acolo și n-am mai mers. (…) Și simplul adevăr este că noi, în timpul ăsta, în care s-au văzut aceste certuri, am avut și foarte multe momente în care am fost și OK”, a spus Mike.

În timp ce Iulia Albu a completat: „Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express. Glumim, mai rău nu cred că se poate. Dar e un lucru bun care s-a întâmplat, jumătate din cuplurile din România și-au dat seama că ei, de fapt, nu au nicio problemă în relațiile lor. Iar cealaltă jumătate s-a gândit «uite, mai sunt și alții ca noi»”.

Iubitul criticului de modă recunoaște că a greșit în show-ul de la Antena 1, iar mulți oameni l-au criticat pentru comportamentul pe care l-a avut. „Cred că am supărat pe toată lumea, nu doar pe Iulia. E o competiție, totuși. Este presiune, ai mult de alergat, ai mult de cărat, nu este ușor. La un moment dat, nici nu am simțit că mai doresc să fiu în locul respectiv, cred că am avut un moment sau două.”

