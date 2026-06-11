Iulia Pârlea, pregătită de căsătorie: „Dacă mă cere în două săptămâni și simt că el este alesul, zic da”

Iulia Pârlea ne-a mărturisit că își dorește să își găsească partenerul potrivit și nu exclude ideea de a ajunge în fața altarului. Mai spune că, o dată cu trecerea anilor, a ajuns să privească relațiile diferit și că pune mai mult preț pe compatibilitate și sprijin reciproc decât pe gesturile spectaculoase.

„Eu vreau să mă mărit. Eu nu am zis că nu vreau să mă mărit. Dar vreau să am un partener de drum. Acum, la vârsta asta, am nevoie de un iubit, prieten mai ales, dar am nevoie de un partener de drum pe care mă pot baza. Adică vreau la 70 de ani să mă ia de mână și să mergem în parc. Când mai văd pe stradă cupluri de genul asta, mă «topesc». Sunt o romantică și am fost întotdeauna”, a povestit Iulia Pârlea în cadrul emisiunii „Dincolo de copertă”.

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În timp ce mulți consideră că o cerere în căsătorie venită doar după câteva săptămâni de relație este pripită, Iulia Pârlea este de altă părere. Prezentatoarea TV este convinsă că oamenii nu pot fi cunoscuți complet nici după ani întregi petrecuți împreună, motiv pentru care s-ar baza pe impuls și și-ar asculta inima.

„Pe un om nu îl cunoști nici într-o viață. Dacă mă cere în două săptămâni și simt că el este alesul, zic da”, a mai declarat amuzată Iulia Pârlea.

Nu și-ar mai schimba numele de familie după căsătorie

Puțin știu că, în adolescență, Iulia Pârlea a vrut să-și schimbe numele de familie. Marcată de relația tensionată cu tatăl ei a simțit nevoia să nu mai poarte numele de „Pârlea” cerându-i mamei sale să fie trecută pe numele ei. Lucru care nu s-a întâmplat, căci mama ei i-a explicat că problemele pe care le are cu tatăl ei sunt ale lor, nu ale copiilor. Astăzi însă, privește lucrurile cu totul diferit, mai ales că după ani de carieră în televiziune, numele de familie a devenit un brand personal. Acesta este și motivul pentru care prezentatoarea TV spune că nu l-ar mai schimba în spațiul public nici dacă s-ar căsători.

„Acum deja este târziu să îmi mai schimb numele de familie. Probabil în buletin. Dar public nu. Când eram mai mică am vrut să-l schimb, dar acum nu mai are rost. Cât nu mi-a plăcut mie numele de Pârlea, uite că l-am făcut cunoscut”, a mai spus Iulia Pârlea la „Dincolo de copertă”.

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