Ivanka Trump, fiica lui Donald Trump și soția omului de afaceri Jared Kushner, a vorbit deschis despre dieta sa și despre eforturile depuse pentru a-și menține forma fizică de invidiat. La 43 de ani, Ivanka, care a devenit o inspirație pentru multe femei, a explicat că a urmat o rutină riguroasă de exerciții și o dietă strictă pentru a-și sculpta corpul tonifiat.

Totuși, lucrurile nu au stat mereu astfel. Ivanka a recunoscut că, atunci când avea 20 de ani, obișnuia să consume „carbohidrați de trei ori pe zi, de obicei sub formă de paste sau pizza”, fără să acorde prea multă atenție unei alimentații sănătoase.

Transformarea prin care a trecut Ivanka Trump după ce a devenit mamă

Perspectivele sale s-au schimbat radical după ce a devenit mamă. Recent, aceasta a dezvăluit că, deși a practicat yoga, cardio și pilates timp de ani, nu a obținut rezultatele dorite. Ivanka Trump a subliniat că progresul real a apărut abia atunci când s-a concentrat pe antrenamente de forță și exerciții de rezistență.

Mama a trei copii a explicat că și-a ajustat dieta astfel încât fiecare masă să includă între 30 și 40 de grame de proteine, ceea ce a contribuit semnificativ la schimbările pe care le-a observat. „Este combinația între proteine, antrenamente de rezistență și ridicarea greutăților. Am făcut exerciții de forță o vreme, dar nu consumam suficientă proteină și nu vedeam rezultate. Când am reușit să îmbin cele două, lucrurile s-au schimbat”, a declarat Ivanka într-un episod recent al podcastului „The Skinny Confidential Him & Her”.

Rutina zilnică pe care o are Ivanka Trump

Ivanka Trump se trezește zilnic la ora 5.30 dimineața, practică meditația și consumă cantități mari de apă pentru a-și menține corpul hidratat și sănătos. Deși urmează cu strictețe acest stil de viață sănătos, vedeta a recunoscut că uneori se abate de la dietă. Printre micile sale plăceri vinovate se numără „tocănițele, cârnații, pastele și orice implică brânză topită”.

Angajamentul Ivankăi Trump față de sănătate și forma fizică demonstrează că succesul necesită echilibru, disciplină și voință. Declarațiile sale au devenit o sursă de inspirație pentru cei care își doresc să adopte un stil de viață mai sănătos și să-și transforme obiceiurile zilnice.

