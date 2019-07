„Ieri am fost prima oară cu Zora la film. Am vazut Toy Story 4 și ne-am amuzat teribil! Ne-am dat seama că nu am ales varianta dublată numai după ce am ajuns în sala. Noroc ca Achim citeste foarte bine iar eu știu să vorbesc în șoapta fara să mă auda ceilalti.?. Practic i-am soptit Zorei povestea filmului la ureche :)).

A fost foarte cuminte și i-a plăcut mult. Spre final a început să comenteze și să mă întrebe cu voce tare tot felul de lucruri. Și îi spunea lui Paul Ipate. ”Vezi tati? Televizorul e mare!” I-am explicat că e un ecran de cinema, însă i-a plăcut mai mult prima variantă.? În cea de a doua poză o vedeți cum sta nemișcată în fața ”televizorului mare”:)”, a scris Jojo pe contul de socializare.

