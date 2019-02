„Ceva de mâncare aveți, că eu am făcut foamea la Fermă? De-aia am venit. Eu am venit să mănânc. Mă simt foarte bine, cred că asta e prima mea apariție la Hollywood. Îmi place mult și vă felicit pentrru toată această desfășurare de forțe, felicitări tuturor celor care au pus în practică și flmul și această seară frumoasă. Abia aștept să văd, sunt foarte curios”, a spus Jorge la premiera serialului VLAD, potrivit Pro tv.

În urmă cu o săptămână, Jorge a fost eliminat , în urma duelului cu Silviu Tolu, după ce în edițiile trecute a reușit să îl trimită acasă pe Emil Rengle.

