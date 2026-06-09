Interviu în cel mult 10 zile lucrătoare, la anumite ambasade

Departamentul de Stat urmează să anunțe oficial programul într-un document care va fi publicat în Registrul Federal. Este vorba despre un program pilot prin care solicitanții de vize B1/B2, adică vize de afaceri și turism, vor putea plăti taxa suplimentară de 750 de dolari pentru o programare accelerată la interviu. Suma se adaugă taxei inițiale de 185 de dolari, plătită pentru cererea de viză. Astfel, pentru cei care aleg serviciul „premium”, costul poate ajunge la 935 de dolari. Chiar și așa, plata nu înseamnă însă că viza va fi aprobată.

Programarea ar urma să fie făcută în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea plății, dar numai la anumite ambasade și consulate ale SUA. Instituțiile unde va fi disponibil serviciul vor fi anunțate înainte de 1 iulie, data la care programul ar trebui să intre în vigoare.

Potrivit documentelor interne obținute de Associated Press și unui oficial al Departamentului de Stat, programul pilot se va derula între 1 iulie și 31 decembrie 2026. Oficialul a vorbit sub protecția anonimatului, pentru că măsura nu fusese încă anunțată public.

Taxa de 750 de dolari nu garantează viza

Serviciul este prezentat ca un supliment opțional. Cu alte cuvinte, solicitantul plătește pentru o programare mai rapidă la interviu, nu pentru aprobarea vizei. Departamentul de Stat precizează că achitarea taxei nu garantează eliberarea vizei. Decizia finală va depinde în continuare de verificările făcute de autoritățile americane și de rezultatul interviului.

Măsura vine după ce timpul de așteptare pentru interviurile de viză a crescut în mai multe țări. Pentru cetățenii statelor care nu sunt incluse în programul Visa Waiver, adică programul de scutire de viză, programările pot dura luni de zile sau chiar mai mult.

Reguli mai dure pentru intrarea în SUA

Associated Press scrie că noul serviciu pare să fie o încercare de a reduce efectele întârzierilor apărute după măsurile luate de administrația Trump pentru înăsprirea accesului străinilor în Statele Unite. Din Septembrie 2025, SUA a schimbat modul în care se face solicitarea vizei și a anunțat care sunt condițiile în care ești scutit de interviu.

Administrația americană a impus controale mai dure pentru mai multe forme de migrație. În unele țări, în special africane, solicitanților li s-a cerut plata unor garanții de până la 15.000 de dolari pentru procesarea vizelor.

Autoritățile americane au introdus și verificări mai ample ale istoricului personal, inclusiv ale conturilor de social media, pe perioade de mai mulți ani. Aceste cerințe au dus la întârzieri în procesarea vizelor la nivel mondial și au provocat plângeri din partea celor care încearcă să ajungă în Statele Unite.

Programul pilot va funcționa, pentru început, până la sfârșitul anului 2026. El ar putea fi însă prelungit, în funcție de cerere. Deocamdată nu se știe la ce ambasade și consulate va fi disponibil serviciul accelerat. Lista acestora urmează să fie anunțată înainte ca programul să înceapă, pe 1 iulie.

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