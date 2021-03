La ediția cu numărul 65 a Eurovision Song Contest, Roxen, artista aleasă încă de anul trecut să reprezinte România pe scena concursului, va merge în Olanda cu o nouă piesă, pe care o vom afla la sfârșitul etapei naționale.

Eurovision Song Contest 2021 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 18 şi 20 mai şi finala pe 22 mai. La ediţia cu numărul 65 a concursului, participă – alături de România – alte 40 de țări.

„Pare ireal, acum când toată lumea vorbește doar de vaccinuri, contaminări și al treilea val al pandemiei, să promitem că Eurovision ne va ajuta să trecem mai ușor peste toate acestea. Dar, credeți-mă, va fi un concurs cum nu s-a mai întâlnit.

Liana Stanciu

În luna mai, la Rotterdam, va fi parada optimismului, a triumfului vieții și a muzicii. Indiferent că va fi live pe scenă sau live-on-tape, România va arăta Europei și lumii întregi că împreună, putem și trebuie să trecem și să uităm tot ce ne-a afectat.

Chiar cred că Eurovision va fi primul și cel mai mare eveniment muzical al unei planete în curs de însănătoșire!”, spune Liana Stanciu, șefa delegației României la Eurovision 2021.

Luminiţa Anghel a reprezentat România la Eurovision în 2005, alături de trupa Sistem, cu piesa Let Me Try. Concursul s-a desfăşurat la Kiev, iar reprezentanţii României s-au clasat pe locul al treilea.

Luminita Anghel

De-a lungul timpului, cunoscută interpretă a mai câştigat locul I la Festivlalul Internaţional Cerbul de aur (2001), premiul I şi trofeul pentru cea mai bună voce internaţională la «Song for Europe festival» din Malta şi acelaşi loc la festivalul internaţional Cairo (2003), interpretând piesa I ask you why.

„Cel mai frumos eveniment muzical la care am participat vreodată”

Luminiţa Anghel a fost prezentator TV între anii 1998 şi 2005, gazda radio FM, a jucat în seriale TV şi sitcom-uri, a prezentat evenimente muzicale de mare anvergură, a pus voce pentru personaje de desene animate celebre şi, nu în ultimul rând, membru în nenumărate jurii naţionale şi internaţionale pentru concursurile de gen.

„Cel mai frumos eveniment muzical la care am participat vreodată este Eurovision-ul. Am trăit cea mai frumoasă experienta muzicală a carierei mele de aproape 30 de ani.

Participarea mea, alături de trumpa Sistem, cu piesa “Let Me Try” din 2005 la Kiev a adus României cel mai bun loc de până atunci şi noi suntem foarte mândri de aceasta realizare.

Anvergura evenimentului, profesionalismul echipelor organizatoare, vibe-ul pe îl au sală, repetiţiile, conferinţele de presă şi show-ul în sine, nu pot fi egalate de nimic, pentru mine. Este o experienţă care merita trăită cel puţin o dată în viaţa de către orice artist care iubeşte competiția”, mărturisește Luminița Anghel.



