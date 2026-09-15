Pentagonul a prezentat bilanțul pagubelor suferite de SUA în urma atacurilor iraniene în Orientul Mijlociu

Pentagonul a publicat luni un raport special care prezintă versiunea oficială asupra pagubelor suferite de SUA în războiul în curs din Orientul Mijlociu, relatează CNN.

Raportul, care acoperă perioada 28 februarie - 30 iunie 2026, conține detalii despre atacurile efectuate de iranieni asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu și despre modificările strategice impuse forțelor armate americane.

Separat, Biroul de Buget al Congresului (CBO) a anunțat marți că SUA au cheltuit până acum 38 de miliarde de dolari pentru războiul împotriva Iranului. Estimările arată că această sumă va crește cu 3 miliarde de dolari pe lună.

Pagube semnificative la bazele militare

Potrivit raportului, care citează informațiile prezentate de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de Orientul Mijlociu, „atacurile iraniene au avariat sau distrus sute de clădiri și structuri de la bazele americane din Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania”.

De asemenea, Pentagonul recunoaște epuizarea unor stocuri importante de muniții americane. CNN notează că a scris despre distrugerea unor echipamente-cheie, inclusiv instalații radar de apărare antirachetă, în primele zile ale conflictului.

În urma atacurilor iraniene, operațiunile tradiționale ale trupelor americane au fost schimbate semnificativ. Conform raportului, CENTCOM „a relocat personal, echipamente și facilități de stocare” pentru a proteja resursele strategice. De exemplu, elicopterele pentru evacuări medicale din Irak și Kuweit au fost retrase, ceea ce a dus la transportarea răniților, în mare parte, pe cale terestră către centre medicale locale.

Dificultăți navale și logistice

Atacurile iraniene au avut un impact grav și asupra resurselor navale ale SUA. Centrul regional al Marinei din Bahrain a fost efectiv distrus. Secretarul interimar al Marinei, Hung Cao, a declarat recent că Iranul „a distrus complet” această facilitate.

În consecință, insula Diego Garcia, situată în Oceanul Indian, a devenit un hub logistic naval esențial, dar acest lucru a prelungit ciclurile de reaprovizionare la 14-18 zile, complicând misiunile forțelor navale americane.

Aceste schimbări logistice au provocat lipsuri intermitente de provizii și au afectat sistemul de corespondență al armatei în regiune. În plus, au sporit dificultățile Marinei americane în Golful Persic.

Pierderi diplomatice

Raportul, realizat în colaborare cu birourile inspectorilor generali ai Departamentului de Stat și Agenției pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID), detaliază și pierderile suferite de facilitățile diplomatice americane. Potrivit documentului, pagubele provocate de atacurile iraniene asupra misiunilor diplomatice și consulare americane din Orientul Mijlociu s-au ridicat la aproximativ 184 de milioane de dolari.

CNN a relatat anterior că, în martie 2026, Ambasada SUA din Riad, Arabia Saudită, a fost lovită de două drone iraniene. În urma acestui atac a suferit și stația CIA din complex. În aceeași lună, un atac cu dronă a avariat o clădire de utilități a Consulatului SUA din Dubai. În Kuweit, Ambasada SUA a fost închisă complet pentru trei luni, reluându-și operațiunile de urgență abia la sfârșitul lunii iunie.

Cele mai costisitoare atacuri au avut loc asupra bazelor americane din Irak, provocând pagube de 157 de milioane de dolari. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a declarat în luna mai că au fost raportate peste 600 de atacuri împotriva facilităților SUA din această țară.

Reducerea prezenței americane în regiune

Între 23 februarie și 30 iunie, aproximativ 3.500 de diplomați americani au părăsit Orientul Mijlociu. Aceste evacuări au afectat ambasadele din Bahrain, Irak, Iordania, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. În unele cazuri, doar personalul de urgență a rămas la post.