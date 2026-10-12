Kanal D a achiziţionat formatul de divertisment “The Final Circle”, creat de Satisfaction Group şi produs de Warner Bros International Television Production (WBITVP). România devine astfel al treilea teritoriu în care formatul va putea fi vizionat şi a doua ţară unde va fi adaptat pentru publicul local.

“The Final Circle” este un show spectaculos, de prime time, în cadrul căruia 40 de concurenţi păşesc pe inelul exterior al unei arene circulare de 360 de grade, în centrul căreia se află prezentatorul. Scopul lor este să treacă de fiecare rundă şi să avanseze spre interior, răspunzând la întrebări care le pun la încercare toate abilitatile congnitive - logica, memoria, calculul, limbajul –, precum şi abilităţile vizuale şi spaţiale.

Totul se petrece sub presiunea timpului. Pe măsură ce aceştia avansează, întrebările devin tot mai dificile, cercul se restrânge, până când rămân doar doi concurenţi. Aceştia păşesc în mijlocul The Final Circle pentru o confruntare decisivă, în care miza este marele premiu al emisiunii.

“<The Final Circle> combină suspansul, răsturnările de situație și întrebările care te fac în mod natural să vrei să participi și tu. Îți testează memoria, logica, spiritul de observație și rapiditatea în gândire, dar într-un mod de care se poate bucura toată lumea — genul de joc în care întreaga familie se poate implica și își poate testa abilitățile în acelaşi timp cu concurenții.