Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni, 12 octombrie, la Antena 3, că nu a primit nicio garanție, nici înainte, nici după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan, că Guvernul pe care îl pregătește va trece de votul Parlamentului.

Luca Niculescu, apel la partide: „Acest Guvern are premise mai multe să treacă decât guvernele precedente. Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei”

„Răspunsul simplu este nu. Adică, avem un proces democratic. Președintele m-a desemnat, mi-a făcut onoarea de a mă desemna în acest moment complicat. Eu am acceptat, discut cu partidele, sper să ajungem la vot și sper ca acest Guvern să treacă. Voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest Guvern va trece”, a afirmat Luca Niculescu.

El a adăugat însă că, în opinia lui, Guvernul pe care îl creionează are mai multe șanse să treacă decât cele făcute de predecesorii Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

„Situația este și mai gravă decât era acum câteva luni. Vorbeam de situația economică, în primul rând, cea socială. O criză politică care să dureze atât n-a avut România niciodată. Deci, sunt, aș spune, premise mai multe să treacă acum decât, poate, în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să trecem de aceste linii roșii și să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Am văzut deja o deschidere la partide, adică sunt partide care au spus că vor vota un guvern, ceea ce nu era întotdeauna cazul”, a explicat premierul desemnat.

Apoi a făcut un apel la partide: „Dar câteodată îmi vine să fac apel la istorie și la istoria altor țări care au avut conflicte mult mai mari și s-au întâmplat lucruri mult mai grave și au reușit până la urmă să ajungă la formule în care s-au înțeles. Hai să facem și în România acest lucru! Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei și să facem un guvern!”.

Luca Niculescu a vorbit și despre ce tipuri de Guvern ia în calcul pentru a încerca să atragă cât mai multe voturi.

„Poți să ai un guvern hibrid: un guvern din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării. Poți să ai un guvern tehnocrat, în care ai numai tehnocrați, cu un acord între partide, în așa fel încât să existe câteva mize pe care se înțeleg, cum ar fi adoptarea bugetului, cum ar fi faptul că nu se lansează în excese în Parlament care, după aceea, să ducă la dezechilibrarea țării. Deci, există și aceste formule. Nu sunt neapărat cele mai... Adică sunt ceva mai fragile. Dar primul, primul lucru la care trebuie să ne gândim este la creionarea, la crearea unui guvern. Haideți să facem un guvern! Suntem de prea multă vreme fără guvern”, a mai spus el.

Luca Niculescu vrea să vină pe 15 octombrie în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El a spus foarte clar că își dorește ca acest lucru să se întâmple pe 15 octombrie.

Pe 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament, dar au fost puse condiții.