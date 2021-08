La 17 ani de la debutul în muzică, Lora cochetează cu actoria. „E o lume frumoasă și mult mai unită decât cea din care vin”

Din distribuția peliculei fac parte Alin Panc, Alexandru Pop aka Văru Săndel, Florin Busuioc, Cosmin Seleși, Andreea Samson, Mădălina Anea, dar și mulți alții.

Comedia îi are în prim plan pe cei trei ciobani (Alin Panc, Cosmin Seleși și Văru Săndel – Tică, Bică și Horică) deja trecuți de vârsta însurătorii, cum încearcă să pupe iar de „Ziua Lânii”. Cu un rol de baci, care pare mai periculos decât cel din primul film, „Pup-o, mă” (2018), Florin Busuioc aka Zmeu le oferă celor trei ciobani prilejul de a coborî de la stână în sat. De aici începe toată povestea si speranța, odată cu rolul de mireasă interpretat de Lora (Velvet), și poate încă o dată cu o altă mândră, știrista Mădălina Anea (Felicia).

Laura Petrescu, cunoscută sub numele de scenă Lora, a vorbit pe larg despre acest proiect în care e implicată, despre clipele fericite de la filmări, dar și despre momentele mai dificile.

Libertatea: Cum ai primit propunerea de a juca în filmul „Pup-o, mă! 2 – Mireasă Nebună”. Ai acceptat rapid sau ai avut nevoie de timp de gândire?

Lora: Am primit propunerea în perioada de 40 de zile după moartea mamei mele și am acceptat pentru că văzusem prima parte și mi-a plăcut, iar despre Alin Panc auzisem multe lucruri bune. Am plecat în Bali cu scenariul filmului în bagaj.

– Cum a fost la filmări? Dat fiind că ai mai multe proiecte în desfășurare, te-ai simțit epuizată?

– A fost foarte frumos la filmări. Greu, dar frumos. Echipa senzațională, oameni care m-au primit cu brațele deschise și a fost minunat să primesc sfaturi de la profesioniști. Mi-a plăcut să lucrez cu regizorul Camelia Popa care m-a ajutat să-mi înțeleg mai bine personajul.

Oboseala, după un astfel de proiect, vine la pachet cu multă fericire și împlinire. Lora:

– Ce relație ai cu colegii din film, cu Alin Panc, Alexandru Pop aka Văru Săndel, Florin Busuioc, Cosmin Seleși? Cum v-ați înțeles?

– M-am simțit ca într-o familie și ei au fost frații mai mari. Am râs foarte mult, am povestit, am învățat enorm de la ei. Aveam momente când jucam toți și nu-mi venea să cred că mi se întâmplă mie ceva atât de frumos.

– Ei sunt actori de meserie. Ce ai învățat de la fiecare?

– Firescul este ceea ce ei au căutat și mi-au spus că au găsit la mine. Au încurajat anumite stări în care intram și mi-au întărit constant încrederea în mine. S-a creat o legătură frumoasă, naturală pentru că toți am fost cu inima deschisă.

– Care a fost cel mai dificil moment la filmări? Dar cel mai frumos?

– Cel mai dificil a fost momentul din fierbătoare, când Velvet se dezbracă să se spele. Au fost multe duble și noroc că mi se încălzeau cazane cu apă pentru că și așa am tremurat din toate încheieturile.

La fiecare „stop” sărea echipa cu prosoape, pături, cojoace, masaj pentru a mă încălzi. Greu este să rămâi în personaj, într-un moment vulnerabil atunci când se dă „stop”. Lora:

– Ai primit vreo indicație anume din partea producătorului, a regizorului?

– Am primit indicații legate de profilul psihologic al personajului. Începând din copilărie. Chiar dacă nu este în film acea perioadă, eu știam cine a fost Velvet, cum era familia ei, ce îi plăcea să mănânce, dacă a copilărit la țară sau nu..detalii care m-au făcut să mi-o asum ca ființă.

– Ne poți spune o replică din film?

– „Du-mă de aici! Departe undeva să nu mă găsească nimeni..”

– Te-ai bucurat de această nouă postură, de actriță? Te-a făcut fericită acest proiect?

– M-a resuscitat această experiență. Mai ales că mama mereu îmi spunea că i-ar plăcea să mă vadă „pe un ecran mare de cinema, într-un film”.

– Ești cântăreață de ani de zile, ai fost și prezentatoare la „Vorbește lumea”, iar acum cochetezi cu actoria. Îți place acest domeniu?

– E o lume frumoasă și mult mai unită decât lumea din care vin, cred că interpretarea anumitor personaje în videoclipurile mele, dar și experiența cu filmul „Lara” pentru copii și adolescenți care s-a bucurat de un mare succes, m-au ajutat să am curaj să spun „Da” atunci când mi s-a propus „Pup-o Mă 2- mireasă nebună”.

Îmi place acest domeniu și îmi place să îmi împrumut inima unor personaje pentru a le spune povestea.

